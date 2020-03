Dette har du krav på av omsorgspermisjon i korona-krisen

Regjeringen doblet antall omsorgsdager som følge av koronautbruddet.

Torsdag 12. mars ble alle skoler og barnehager stengt i kampen mot spredning av koronaviruset.

20. mars ble antall omsorgsdager doblet. Omsorgspenger er en ytelse som gis ved barn eller barnepassers sykdom. Når skoler og barnehager er stengt på grunn av koronaviruset, er foreldrenes rett til å bruke omsorgspenger utvidet, og kan brukes når skoler og barnehager er stengte.

Du får siste nytt om koronapandemien her i Nettavisens nyhetsstudio.

Ordningen gjelder fram til 31. desember. Fra 1. januar 2021 vil de ordinære reglene i folketrygdloven gjelde.

Har du ett eller to barn, kan du nå ta ut 20 omsorgsdager.

Har du tre eller flere barn, kan du nå ta ut 30 omsorgsdager.

Er du alene om omsorgen, så dobles antall omsorgsdager til henholdsvis 40 og 60 dager.

Nav opplyser også at det ikke går å søke om flere omsorgsdager. Foreldrene vil ha til rådighet det antall omsorgsdager som går frem av forskriften.

Foreldre kan ha rett til ekstra dager hvis de har omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn.

Les også: Sjeføkonom advarer: - Sommeren blir en katastrofe

Frilans og selvstendig næringsdrivende

Arbeidstakere trenger ikke å søke NAV om omsorgspenger. Arbeidsgiveren forskutterer omsorgspengene og søker refusjon fra NAV.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere må derimot søke NAV om utbetaling av omsorgspenger. NAV vil utbetale omsorgspenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere fra og med fjerde fraværsdag.

Les også: Eksperten ser store muligheter i krisen: - Disse aksjene er mye mer interessante nå enn for fem uker siden

Kan overfore mellom foreldre

Retten til omsorgspenger gjelder for hver person som har omsorgen for barn. Hvis begge foreldrene har opptjent rett til omsorgspenger, vil begge to kunne ta ut omsorgspermisjon.

Foreldre kan også overføre dager seg imellom. Den av foreldrene som ønsker å overføre dager, må gi NAV beskjed om at hun eller han ønsker å overføre dager til den andre forelderen fordi barnehage eller skole er stengt. Det kan du gjøre her.

Er en av foreldrene permittert, kan den andre forelderen likevel ta ut omsorgspenger/dager.

Denne artikkelen er basert på informasjon gitt direkte fra Nav til Nettavisen, og fra informasjon på Navs hjemmeside. Her er Navs info om omsorgsdager. Nav har også denne siden, der du kan skrive inn om problemstillinger knyttet til koronaviruset.

Les også: Forvirret om hjemmekarantene? Slik forholder du deg