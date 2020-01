Dette har Frp-regimet påført deg

Frp prøver å fossro fra alle avgiftsøkningene og de sentraliserende grepene de har påført det norske folk siden 2013.

Av Sandra Borch, stortingsrepresentant for Senterpartiet

Det hele fremstår som en innbruddstjuv som bedyrer sin uskyld mens han står med tjuvgodset i hendene.

Her er det egentlige resultatet etter drøye seks år med Frp-regime:

1) Med Frp i regjering har det knapt blitt mulig å sette seg i bilen uten å møte på en bomstasjon som flår lommeboka de. I 2013 krevde FrP inn 9,3 milliarder i bompenger, i 2019 ble det anslått at dette hadde økt til 13 milliarder. Siv Jensen belastet med andre ord bilistene med cirka 1,6 millioner nye bompengekroner hver eneste dag hun var finansminister.

2) Avgiftsdronningen Siv Jensen har ikke bare hatt gleden av å sørge for at folks autopass-brikker har vært kronisk glovarme. Ifølge Erna Solberg selv klarte Frp og Høyre å øke bensin- og dieselavgiftene «mer på ett år enn den forrige regjeringen gjorde i løpet av åtte år». Det har gjort at folk i distriktene og barnefamilier har måtte ta regninga på vegne av regjeringen.

3) For Frp er det ikke nok å kreve inn bompenger på vei til butikken og sørge for at drivstoffet som går med for å kjøre dit er dyrest mulig. Med sukkeravgifta har Frp gjort det slik at viktige lokale bryggerier rundt om i hele landet har fått store økonomiske utfordringer, som har ført til nedleggelser av arbeidsplasser og økte avgifter for norskproduserte drikkevarer. Lørdagsgodteriet og brusflaska du eksempelvis kjøper fra Mack til ungene skal være dyrest mulig.

4) Frp har vært garantisten for økte avgifter. Siv Jensen synes dette var så gøy at vanlige folk ble påført 6,3 avgifts-milliarder mens hun var finansminister.

5) Å holde styr på hvor mange justisministere Frp har hatt er omtrent som å telle antall dyr i en reinflokk: umulig. Men alle har jobbet hardt hver eneste dag for å sørge for at politiet rundt omkring i landet nå er mindre tilstede når folk trenger hjelp.

6) Noen må ta regninga for at folk med høye lønninger kan kjøre Teslaen sin gratis gjennom bomringen. Frp synes det var best å sende den til landets bussjåfører som nå må skatte av en gratis bussbillett - og til alle landets pendlere som nå får store kutt i pendlerfradraget.

7) I snart sju år har det vært viktigere for Frp å støtte Venstre og NOAH sin drøm om å gjøre Distrikts-Norge til en dyrehage, enn å skyte rovdyr som hver sommer slakter ned livsgrunnlaget til norske bønder.

8) For Frp er det viktigere at noen kan fly billig til Berlin for å gå på kunstutstilling enn å sørge for at folk får en rimeligere Widerøe-billett når de skal besøke slekt og venner i Norge.

9) Med tvang skal Frp-landet bygges. Troms og Finnmark ble slått sammen med Frps velsignelse, selv om 87 prosent av Finnmarks befolkning sa tydelig nei. Partiet som skryter høylytt av å være for folk flest ga fullstendig blaffen i å lytte til hva folk egentlig mente.

10) Med pelsdyrforbudet gjorde Frp seg selv historiske: For første gang ble det innført et næringsforbud i Norge. Og som om det ikke var nok for Frp å ødelegge livene til flere hundre norske familier, har de også svidd av et utall millioner skattepenger på å avvikle en lønnsom eksportnæring.