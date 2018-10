Dette er en oppsummering av noen av de viktigste sakene fra i dag.

Dette har skjedd i dag torsdag 11. oktober 2018

Kraftig nedgang på amerikanske og asiatiske børser smitter over på Oslo Børs.- Det er et farlig marked. Markedet er dyrt, og vi er så sent i den økonomiske syklusen at vi nærmer oss en nedtur, sier Peter Hermanrud, en av Norges ledende aksjestrateger, til Nettavisen.

Forbrukertilsynet har kontant avvist svarbrevet fra toppblogger Anna Rasmussens. Bloggeren må dermed likevel betale 100000 kroner i bot for ulovlig markedsføring.

Torsdag ble det lansert en helt ny strømmetjeneste i Norge. Tjenesten Strim kommer ikke til å sende sport, men samler innhold fra TV2, TVNorge, HBO Nordic, Disney, Discovery, BBC, Paramount Pictures, Comedy Central og MTV.

Norge får verdens første butikk for nytt bilmerke. Bilmerket Polestar har i mange år utviklet spesialmodeller for Volvo. I fjor ble de skilt ut som eget merke og det skal satses stort. Norge er valgt som første utstillingslokale fordi det er et av verdens mest utviklede markedene for elbiler.

