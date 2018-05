Dette kan bli årets varmeste dag

Temperaturen var oppe i 21,5 grader mandag. Tirsdag kan bli enda varmere.

– De høyeste temperaturene får vi nok mellom klokken 14 og 16 en gang. Nå når det er sommertid er det et par timer der hvor solen står høyest, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik ved Vervarslinga på Vestlandet til Bergensavisen.

Han gjør et romslig anslag og spår at temperaturen vil ende et sted mellom 21 og 23 grader.

Dermed er det gode muligheter for å overgå mandagens 21,5 plussgrader. Varmest i Hordaland i går var for øvirg Etne i Sunnhordaland med hele 27, grader.

Klokken 0800 tirsdag var temperaturen 12,8 grader. Den ventes å stige veldig i løpet av formiddagstimene.

– Mellom 1100 og 1200 en gang bikker vi nok over 20 grader, sier Livik.

Årets varmeste dag til nå var onsdag 9. mai i forrige uke. Da viste gradestokken hele 24,4 grader.

Yr melder om kanonvær i store deler av landet.

17. mai-været

To dager før nasjonaldagen begynner varslingene å bli noenlunde sikre. Meteorologen er tydelig på at det kommer inn en kaldfront mot kvelden tirsdag som gjør at det blir vesentlig kjøligere.

Det kan bli perioder med regn fra i natt og første deler av morgendagen, før det blir lettere skydekke og oppholdsvær.

– Det kan bli stiv kuling langs kysten både i morgen og 17. mai.

I løpet av onsdagen skal skydekket sprekke litt opp. Dermed ser det ut til å bli oppholdsvær og kanskje til og med gløtt av sol på 17. mai.

17. mai kommer med temperaturfall, nordavind og regnbyger for noen, men store deler av landet får ganske fint vær, ifølge meteorologen: Les: Se hvem som får det beste 17. mai-været

Mest sett siste uken