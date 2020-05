Dette kan bli Ropstads verste dag

I dag kan KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad gå på to sviende nederlag i Stortinget - med bare timers mellomrom.

Det ene gjelder forslagene til ny bioteknologi-lov.

Det andre gjelder forslaget om å hente flyktninger ut fra Moria-leiren i Hellas.

Begge sakene er prestisjeprosjekter for Kristelig Folkeparti, eller «ekte» saker som går rett inn i kjernen for partiet. De vil si mye om hvilke maktbase partilederen har klart å skaffe seg (eller ikke skaffe seg) i nasjonalforsamlingen.

I den første saken ønsker KrF å stanse forslaget om å gi tilgang til flere tidlige undersøkelser av fosteret, som blant annet kan «avsløre» kommende barn med Downs syndrom. Partiet er også mot eggdonasjon og muligheten til assistert befruktning for enslige.

I tillegg til at bioteknologi går rett inn i KrFs reason to be, eller partiets purpose, for å holde oss til fremmedlandsk, er det også lett å forstå KrFs motstand av rent objektive, formelle grunner:

Her har nemlig et flertall bestående av Ap, SV, Frp og MDG bestemt seg for å haste-vedta et dypt splittende forslag midt under koronakrisen, blant annet med uvanlig korte høringsfrister.

For å avverge lovforslaget, er Ropstad og KrF avhengig av støtte fra regjeringskollegene i Høyre og Venstre pluss Senterpartiet, pluss noen slengere fra Fremskrittspartiet. På den andre siden har Venstres Kjetil Kjenseth varslet at han vurderer å stemme med opposisjonspartiene.

Her er resultatet rett og slett fullstendig åpent.

I den andre saken er KrF blant dem som ønsker å hente flyktninger ut fra Moria-leiren i Hellas. Her er partiet i en slags uformell allianse med Rødt, SV og MDG, og forsøker nå i siste liten å få til en avtale med regjeringskollega Venstre - om et mer uforpliktende forslag som kanskje kan få flertall.

Hittil har både Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sagt definitivt nei de ulike forslagene om å hente flyktninger fra Moria-leiren til Norge nå. Årsaken er blant annet uvisshet om hvem som da faktisk kommer.

Men også her er resultatet i Stortinget fremdeles helt åpent.

På mange måter er den uavklarte situasjonen i Stortinget en styrke for demokratiet. Den viser at partipisken noen ganger må vike, og at det norske demokratiet er levende, spennende og uforutsigbart.

Andre vil hevde at det fort kan bli for spennende og uforutsigbart.

Og for noen kan det bli direkte dramatisk. For eksempel for KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, som altså kan oppleve sin verste politiske dag - og risikerer to avgjørende nederlag med bare få timers mellomrom.

En helt annen sak er at KrF i lang tid har ligget og vippet opp og ned på sperregrensen i meningsmålingene. For å holde oss i terminologien:

Hvordan dagens eventuelle seire eller nederlag vil virke inn på lengre sikt, vet bare Gud.