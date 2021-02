Dette kan Raymond Johansen gjøre av smittegrep i Oslo - uten å spørre Bent Høie om lov

Har du lurt på hvem som bestemmer hva i kampen mot koronaviruset?

Byrådsleder Raymond Johansen er bekymret for den psykiske og økonomiske belastningen for Oslos innbyggere, og ønsker tilsynelatende mer kontroll over tiltakene som brukes til å bekjempe pandemien i hovedstaden (les egen sak).

- Jeg tror ikke man skal underdrive hvilken enorm psykisk belastningen det er å få en ny beskjed, og mye mer uklar kommunikasjon, at det vil ta lang, lang tid før man kan åpne. Det er nok en situasjon som er mer og mer krevende å stå i, utdyper han.

Onsdag sa helseminister Bent Høie at han syntes kravet til Raymond Johansen om mer kontroll var noe underlig. Spørsmålet gjaldt da de nye nasjonale restriksjonene knyttet til utbruddet av mutert koronavirus. Disse restriksjonene gjelder bare for noen geografiske områder.

Lokal og nasjonal makt

Sykdommer og smitte starter lokalt. Lokale myndigheter har vide fullmakter til å stoppe lokale epidemier. Hvis dette ikke fungerer, og epidemien utvikler seg til å bli en pandemi, kan nasjonale myndigheter bruke det samme lovverket til å hindre videre spredning.

I kampen mot koronapandemien, så råder Raymond Johansen (eller kommunestyret i Oslo) og Bent Høie (eller regjeringen) over den samme verktøykassen av tiltak for å redusere smitte i hovedstaden.

Høie kan imidlertid innføre tiltak som gjelder hele landet eller geografiske områder. Johansen kan ikke stoppe disse tiltakene, men han kan gjøre dem strengere eller innføre ytterligere tiltak.

Både lokale og nasjonale tiltak mot smittespredning, reguleres av Smittevernloven paragraf 4-1 (ekstern lenke). Loven gir fullmakt til å:

Forby møter og sammenkomster eller andre sosiale begrensninger.

Stenge virksomheter der flere er samlet, som skoler, barnehager, butikker, hoteller private bedrifter eller andre institusjoner.

Begrense kommunikasjon, som å stoppe t-bane, busser og tog.

Isolere personer i geografisk avgrensede områder i opptil sju dager om gangen.

Pålegge privat og/eller offentlige smittesanering, rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander, lokaler eller dyr.





Ved alvorlige utbrudd, som koronapandemien er, kan Helsedirektoratet treffe vedtak om de samme tiltakene, for å hindre smittespredning i landet.

Førsteamanuensis Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo er ekspert på Smittevernloven. Hun sier at tiltakene begrenses av hva som anses å være nødvendig og forholdsmessig for å begrense smitte.

I det siste har det vært en uenighet mellom Raymond Johansen og Bent Høie om hva som er forholdsmessig. Johansen ønsker mulighet til å løsne noe opp, men det kan han ikke fordi nasjonal myndighet har vedtatt tiltak som omfatter Oslo.

Befring påpeker at i vurdering av forholdsmessighet, må flere temaer vurderes. Anvendelsen av smittevernloven under en pandemi innebærer prioriteringer av tiltak etter grupper.

Det kommer til uttrykk i covid 19-forskriften og i de mange faglige rådene og forholdsmessighetsvurderingene som Helse- og omsorgsdirektoratet har laget. De gjeldene rådene, som ligger til grunn for reguleringer, finner du her.

Raymond Johansen ønsker at Oslo skal fremover i køen over kommuner som prioriteres når vaksinene skal fordeles.

Kunne utryddet smitten

Spørsmål om forholdsmessighet, blir vurdert ulikt fra land til land, og forsåvidt også ulikt fra kommune til kommune. Flere norske kommuner har innført tiltak for å begrense importsmitte.

Befring sier at de fleste vestlige land er så avhengig av flyt av varer og tjenester, at det har blitt vurdert som uforholdsmessig med strengere innreiseforbud, slik vi ser i mange andre land.

Det har vært noen unntak, som New Zealand og Australia, der de har tatt full kontroll på om smitten som føres inn i landet. I disse landene har de også lukket ned samfunnet i en periode, gjennom strenge regler for å gå ut. På den måten har de nærmest utryddet smitten. I dag kan de leve tilnærmet normalt.

