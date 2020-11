Dette kan være de gode nyhetene Joe Biden trenger fra Pennsylvania

Trump leder med rundt 700.000 stemmer i Pennsylvania. Men Biden kan tette igjen gapet med de 1,4 millioner gjenværende poststemmene.

President Donald Trump ledet med om lag 700.000 stemmer over Joe Biden i Pennsylvania ved 11-tiden norsk tid. Men det gjenstår fortsatt 1,4 millioner poststemmer i delstaten som ennå ikke er opptelt, skriver The New York Times.

Biden har vunnet et overveldende flertall av poststemmene som var telt opp fram til da, skriver avisen som viser til offentlige tall fra Secretary of State.

Hvis Biden fortsetter å vinne de gjenværende poststemmene med tilsvarende margin, vil han vinne Pennsylvania med 20 valgmenn.

Underskudd på 700.000 stemmer

Fram til onsdag formiddag hadde Biden vunnet de opptelte poststemmene i Pennsylvania med en margin på 78 prosent mot 21 prosent. Hvis denne trenden fortsetter, vil han kunne ta igjen underskuddet på 700.000 stemmer.

- Hvis Biden nå skal vinne Pennsylvania, trenger han i overveldende grad å vinne poststemmene som er levert i delstaten. Og dem er det 1,4 millioner av. Siden han ligger 700.000 stemmer bak Trump før disse 1,4 millioner stemmene telles, må han vinne minst 700.000 flere av disse stemmene enn det Trump gjør, sier rådgiver i Civita, Eirik Løkke, til Nettavisen.

Hvis marginene på 78 prosent mot 21 prosent holder helt fram til mål, ligger Biden i så fall an til å få 78 prosent av de 1,4 millioner poststemmene. Det utgjør snaut 1,1 millioner poststemmer til Biden og snaut 300.000 til Trump. Da vil Biden få minst 800.000 flere av disse stemmene enn Trump gjør. Det vil si cirka 300.000 nye poststemmer til Trump og 300.000 til Biden og ytterligere 800.000 til Biden (hvilket utgjør 1,4 millioner poststemmer totalt).

- Så han trenger ytterligere å vinne snaut 1,1 millioner poststemmer i Pennsylvania, sier Løkke.

- Ingen garantier

«Det er selvfølgelig ingen garantier for at Biden vil vinne de gjenværende poststemmene med så mye,» skriver The New York Times.

Men avisen viser til at forholdet på 78 mot 21 prosent samsvarer med tidligere prognoser for poststemmeavgivningen i delstaten.

«Estimatene som ble gjort før valget antyder en forventning om at Biden vil gjøre det enda bedre, fordi områdene med gjenværende poststemmer er litt mer demokratiske enn delstaten som helhet,» skriver avisen.

- Jeg tror prognosene til The New York Times er ganske gode, sier Løkke.

Frist til fredag

Høyesterett har allerede gitt Pennsylvania medhold i at de kan telle innkommende poststemmer fram til fredag. Trump har imidlertid truet med at han vil gå til rettslige skritt for å bestride gyldigheten til disse poststemmene.

- Han skal ikke kunne komme noen vei med det. Det er bare Trumps sutring. Det er fullstendig galematias og utrolig farlig at en sittende president sier noe sånt. Jeg kan aldri tenke meg at høyesterett vil gå med på noe sånt, sier Løkke.

Seks av de ni dommerne i høyesterett er valgt av Republikanerne, og tre av dem er håndplukket av Trump.

Mangler 32 valgmenn

I skrivende stund (klokken 15.43) trenger Biden 32 valgmenn for å nå det magiske tallet 270. For øyeblikket leder han i tre uavklarte delstater som til sammen gir 32 valgmenn: Wisconsin, Michigan og Nevada.

- Han må holde på Nevada og Wisconsin, og vinne enten Michigan (16), Pennsylvania (20) eller Georgia (16) i tillegg. Wisconsin er ikke helt sikker ennå, og Georgia kan bli fryktelig jevnt, sier Løkke tidlig onsdag ettermiddag.

Trump trenger i skrivende stund 57 valgmenn for å nå 270 valgmenn. For øyeblikket leder han i Pennsylvania (20), Nord-Carolina (15), Georgia (16) og Alaska (3), som gir ham 54 valgmenn. Maine med sine 2 valgmenn er også foreløpig uavklart.