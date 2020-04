Dette kråkeslottet kan bli ditt - men det er én stor hake

Trenger du mer å gjøre kan det spesielle huset være noe for deg.

Midt i skogen en halvtimes kjøretur fra Oslo, i Nittedal kommune, er det nå et noe uvanlig hus til salgs. Med eget tårn skiller det over 400 kvadratmeter store kråkeslottet seg ut fra vanlige hus - men ikke bare på grunn av arkitekturen.

Du må nemlig regne med utallige timer med oppussing, for her er det en stund siden det har bodd folk.

Se bilder av huset i videoen øverst i saken.

«Drømmer du om et hus helt utenom det vanlige? Da bør du se her! Her finner du en bygningskropp på ca. 450 kvm. Boligen har en nydelig tomt nær skogenkanten med en stor hage. Her er det ikke uvanlig å se skogens konge gå rundt», står det i Finn-annonsen.

Les også: Råfrekk årslønn: Håver inn på dagligvarer

KRÅKESLOTT: Huset ligger i skogen i Nittedal, en halvtime unna Oslo. Men du må regne med en del oppussing før du kan flytte inn. Foto: Schala & Partners Eiendomsmegling v/ Jannik Holm & fotograf Stefan Borup

17.000 har klikket

Som bildene i annonsen viser, er det slitte mursteinsvegger og gamle tregulv i det spesielle huset fra 1938. Det er også en god del skrot som står lagret i huset.

Men til tross for at huset må helrenoveres, virker interessen stor skal vi tro klikktallene på Finn-annonsen. Så langt har annonsen over 17.000 klikk.

Meglerselskapet som selger huset, Schala & Partners Eiendomsmegling, beskriver huset som et unikt renoveringsprosjekt.

Les også: For alenemoren Elisabeth (41) ble boligdrømmen et mareritt (+)

«Her kan man f.eks bevare husets gamle sjel og sjarm, og samtidig gå for å gi det er moderne uttrykk innvendig. Alle detaljer og sammensveisninger som synlige, teglstein sammen med vinduslemmer i treverk, trebjelker og listverk i stål på toppen av murveggene kan bli en fin kombo», står det i annonsen.

OPPUSSING: Slik ser det ut inne i et av rommene i huset, der mye må gjøres og skrot må fjernes, men interessen for salgsannonsen er stor. Foto: Schala & Partners Eiendomsmegling v/ Jannik Holm & fotograf Stefan Borup

- Ikke mulig å bo i

Huset har totalt fem soverom, og en tomt på over fire mål på Slattum i Nittedal. Ytterveggene er i teglstein, men den store haken er altså at huset ikke er beboelig - om noen skulle være i tvil.

«Det er på kjøpers egen regning og risiko at man innreder boligen slik denne kan være beboelig. Slik den fremstår dag er det ikke mulig å bo i», skriver eiendomsmegleren på sine nettsider.

Prisen som er satt på huset, er 3,85 millioner kroner.

Eiendomsmegler Jannik Holm hos Schala & Partners eiendomsmegling, ønsker ikke å kommentere saken, men har gitt Nettavisen tillatelse til å bruke bildene av huset.

Les også: Vil ha billige dieselbiler til flyktninger - MDG tvinger gjennom elbil

Boligprisene nedover

Omsetningen i boligmarkedet har imidlertid falt markant som følge av koronaviruset. I mars gikk boligprisene ned med 1,4 prosent.

Boligprisfallet er det samme når tallene korrigeres for sesongvariasjoner, viser statistikk fra Eiendom Norge.

- Dette er en svak prisutvikling til mars å være og må helt klart ses i sammenheng med koronautbruddet. Hvis vi ser på trenden i markedet, så synker prisene i mars etter to måneders vekst i 2020, sa administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge da han la fram tallene i begynnelsen av april.

Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for et år siden, men Eiendom Norge venter at tolvmånedersveksten vil bli lavere i månedene som kommer.