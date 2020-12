Dette landet opphever forbud mot at homofile kan gi blod

- Et enormt steg fremover.

Homofile møter i dag på utfordringer hvis de ønsker å gi blod til blodbanken.

Reglene sier at personer som tilhører risikogruppen for «infeksjonssykdommer som HIV eller hepatitt» ikke kan gi blod. Dette er definert som alle menn som har sex med menn, helt uavhengig av annen risikoprofil.

Hvis homofile menn ønsker å gi blod, må de gjennom en 12 måneder lang karantenetid etter sin siste seksuelle kontakt.

- Vi er klar over at det ikke er en menneskerett å donere blod, men vi mener det er seksuell atferd, ikke seksuell identitet som bestemmer, sa Daniel Rayner i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) til Dagsavisen da nye karanteneregler ble innført i 2017.

Gjør endringer i Storbritannia

Regelen er ikke unik for Norge, men nå melder Sky News at Storbritannia har valgt å likestille reglene for blodgivning.

De nye reglene, som vil innføres fra sommeren, gjør det mulig for personer som bare har hatt én seksualpartner de siste tre månedene å donere blod - uavhengig av seksuell legning.

Ville gi noe tilbake etter bestefarens operasjon

Lovendringen er ifølge Sky News i stor grad drevet frem av 28 år gamle Ethan Spibey, som startet kampanjen Freedome to Donate. Han ønsket å gi tilbake blod etter at hans bestefar fikk i overkant av fire liter med blod i forbindelse med en operasjon i 2010.

- Jeg ga et løfte om at jeg skulle tilbakebetale det som reddet min bestefars liv, forteller han.

- Jeg husker at jeg så på bloddonorskjemaet og innså at jeg ikke kunne gi blod. Det gjorde at jeg følte meg skyldig og trist, sier han.

Nå har kampen oppnådd resultater, og han omtaler de nye reglene som et enormt steg i riktig retning.

