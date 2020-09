Dette må du gjøre dersom barnet ditt har akutt luftveisinfeksjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med vurderingen om barnet burde bli hjemme eller ikke.

FHI skriver at mange foresatte er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme.

Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals, nesetetthet og rennende nese. Barn har ofte et lett forløp av covid-19, og det er ikke sikkert at de får feber og hoste.

Ifølge FHI vil de minste barna som regel ikke klage på vond hals og kroppsverk, men det merkes at de er i ferd med å bli syke ved at de sutrer mer enn vanlig og ikke vil spise.

Luftveissymptomer kan være et tegn på koronasmitte, men i de fleste tilfeller vil barn som er syke ikke være smittet av covid-19, men andre infeksjoner.

Her må barnet holdes hjemme

FHI skriver at dersom barnet har fått symptomer på luftveisinfeksjon det siste døgnet, bør barnet holdes hjemme. Dette gjelder særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form.

Barn i barnehage- og barneskolealder er et unntak, da disse kan dra dersom de kun har rennende nese og ellers god allmenntilstand.

FHI har også laget et flytskjema foresatte kan bruke når de skal vurdere om barnet bør bli hjemme:

FLYTSKJEMA: FHI har laget dette flytskjemaet som foresatte kan bruke for å vurdere om barnet bør holdes hjemme eller ikke. Foto: Folkehelseinstituttet

Allmenntilstanden avgjør

«Ved feber og hoste bør barnet testes for covid-19. Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i inntil 2 dager. Ved ingen bedring, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake uten test.», det skriver FHI.

Det er allmenntilstanden som avgjør når barnet kan komme tilbake til barnehagen eller skolen. FHI skriver at dette gjelder selv om barnet har noe restsymptomer på rennende nese.

Barnet kan også komme tilbake til barnehagen eller skolen selv om andre i familien har luftveissymptomer. Dersom andre i familien har fått påvist koronaviruset må barnet i karantene og følges opp av helsetjenesten.