Dette må du vite om coronaviruset (koronaviruset)

- Vi må følge med på situasjonen, men dette er ingenting å være skremt over, sier ekspert.

Coronaviruset (koronaviruset) er et nytt virus som oppsto i Wuhan i Kina. Det smitter fra person til person og gir typiske luftveisinfeksjon-symptomer, som sår hals, hoste og feber. Coronaviruset kan føre til sykdommen Covid-19.

Nettavisen har snakket med professor Rebecca Jane Cox Brokstad, leder for influensasenteret ved Universitetet i Bergen, for å få svar på hva mannen og kvinnen i gata må vite om coronaviruset.

- Jeg opplever at det er mye snakk om coronaviruset, og det er klart at dette er en ny smittsom sykdom som sprer seg rundt om i verden. Vi trenger ikke være veldig bekymret foreløpig, men vi må prøve å begrense spredningen i Norge. Helsemyndighetene er godt forberedt og har gode beredskapsplaner klare, sier Cox Brokstad.

- Vi må følge med på situasjonen, men dette er ingenting å være skremt over. Det er få tilfeller i Norge og alle smittekilder er utenfor landet. Så vi må ha litt perspektiv. Følg Folkehelseinstituttets råd, oppfordrer professoren.

Les også: Folkehelseinstituttet advarer: – Ikke tro på disse SMS-ene

Hva er forskjellen på coronaviruset og covid-19?

- Corona er navnet på selve virus-familien, mens covid-19 er navnet på sykdommen viruset kan forårsake, forteller professoren.

Hva er symptomene på coronavirus?

Symptomene som er hyppigst rapportert inn etter utbruddet av coronavirus inkluderer feber, tørrhoste og tungpustethet, melder Verdens helseorganisasjon (WHO) mandag.

- Når bør man mistenke at man er smittet med coronavirus?

- Om det er en risiko for at man kan ha blitt smittet i utlandet eller av en person som har bekreftet smitte, og man har symptomer som sår hals, hoste, feber, og man nyser. Men det er mange andre virusinfeksjoner som går nå om vinteren, og det er mye større sannsynlighet for at man er smittet av disse enn av coronavirus. Foreløpig er det veldig få tilfeller av coronasmittede personer i Norge, forteller Cox Brokstad.

- Man kan mistenke at man har coronavirus hvis man har vært i et land hvor det er mange tilfeller av coronavirus, som Kina, Japan, Sør-Korea, Hong Kong, Singapore, Iran og Nord-Italia. Eller hvis man har vært i kontakt med noen som har vært i et av disse landene og man mistenker at man kan være smittet, fortsetter hun.

Professoren påpeker at de smittede i Norge ikke har blitt smittet her til lands.

- Det er viktig å vite at det foreløpig ikke har skjedd noen spredning i Norge. De tilfellene av coronasmittede i Norge har fått smitten mens de var i et land med coronavirus. Foreløpig er det andre luftveisinfeksjoner som dominerer i Norge, som influensa.

- Om du har vært i et land med coronavirus og mistenker at du er smittet, så er det viktig at du ringer telefonnummeret som er oppgitt for corona-henvendelser (telefon 815 55 015), fastlegen din eller legevakten, er oppfordringen fra Cox Brokstad.

Etter at man har testet seg for coronavirus er det viktig at man setter seg selv i isolasjon inntil man får resultatet, oppfordrer professoren.

Les også: Coronasmittet lege: - Føler lettelse over negative pasient-tester

Professor Rebecca Jane Cox Brokstad, leder for influensasenteret ved Universitetet i Bergen Foto: Universitetet i Bergen

Dette sier Folkehelseinstituttet:

Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i et område med vedvarende spredning bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten ved symptomer. Dersom de ikke har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet syk med coronaviruset og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan de omgås andre som normalt.

Friske personer som de siste 14 dagene har hatt kontakt med en person som er bekreftet syk med viruset bør ta kontakt med helsetjenesten og vil følges opp.





Hvor mange blir alvorlig syke?

De fleste pasienter (80 prosent) blir ikke alvorlig syke, 14 prosent blir alvorlig syke, mens 5 prosent får livstruende sykdom.

Over 88.000 mennesker er på verdensbasis smittet av viruset, som er spredt til over 60 land etter at det først ble oppdaget i Kina i fjor.

Antall døde av coronaviruset har passert 3.000 på verdensbasis. Samtidig rapporteres det om rekordfå nye smittetilfeller i Kina siden slutten av januar.

- Det er viktig å vite at de fleste av dem som er smittet med coronaviruset kun opplever en mild til moderat sykdom. Risikogruppen er de som har en kronisk sykdom og eldre. To ting er viktige for denne gruppen, og det er at de som ikke har tatt influensavaksinen bør gjør det, og så bør de over 65 år ta pneumokokk-vaksinajon, sier Cox Brokstad.

Se her for mer informasjon!

Fakta Slik beskytter du deg mot coronaviruset ↓ Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig.

Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer.

Sykdommen kan smitte på tre måter: Gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte). Ved direkte kontakt med syke. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander

Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager.

Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser.

Munnbind anbefales ikke for friske personer.

Vanlige symptomer på coronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117. (©NTB)

(©NTB)

Hva kan vanlige folk gjøre for å hindre smitte?

«For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken», skriver Folkehelseinstituttet på sine sider.

- Som med all smittsom sykdom er det viktig med god håndhygiene. Vask hendene godt og bruk antibac om du ikke har tilgang til såpe og vann. Vask hendene før du skal spise, og host i en albuekrok eller i et papir som du kaster, så man unngår smitte, sier Cox Brokstad.

Les også: Kina har bannlyst iPhone-spill hvor du skal spre et virus til hele verden

Kan pakker fra Kina smitte?

«Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra Kina, så lenge det ikke er snakk om kjøp av levende eller døde dyr. Dette gjelder også pakker som har vært innom Kina på vei til Norge», skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Fakta Slik skal coronaviruset stanses i Norge ↓ I første omgang Helsedirektoratet om at personer som kan være smittet ringer til fastlege eller legevakt. Legen vil vurdere det enkelte tilfelle og eventuelt ta kontakt med infeksjonslege på sykehus eller Folkehelseinstituttet for råd om videre håndtering.

Det aller viktigste folk kan gjøre for å bidra, ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog er små, men viktige: God håndhygiene, gode hostevaner (hoste i albuekroken) og en åpenhet når man blir syk og har vært ute og reist.



- Ikke møt opp fysisk på legevakta hvis du mistenker at du er smittet av coronaviruset, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse torsdag.

Hvis viruset sprer seg i befolkningen, vil det ikke lenger være aktuelt å isolere alle som er smittet på sykehus, ifølge Helsedirektoratet. Da kan det bli aktuelt å be folk holde seg hjemme til de er friske. Alvorlig syke personer vil bli lagt inn på sykehus for behandling. Alle som er syke vil få oppfølging fra helsetjenesten, understrekes det.

Hjemmeisolasjon er et av de viktigste tiltakene for å hindre smitte.

- Vi er klar over at dette innebærer et stort inngrep i den enkeltes frihet, og kan få konsekvenser for hele husstanden, men det er svært viktig at dette følges lojalt opp, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Hvordan vil situasjonen utvikle seg?

- Det første tilfellet av coronavirus ble oppdaget i Kina i slutten av desember 2019 og Kina gjør en formidabel innsats for å begrense spredningen. Dette har gjort at vi i Norge har hatt god tid på å forberede oss og sette i gang tiltak, men vi vet ikke hvordan situasjonen vil utvikle seg, sier Cox Brokstad.

Les også: Slik skal coronaviruset stanses i Norge