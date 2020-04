Dette må du vite om korona og munnbind: Fordeler og ulemper - tips hvis du vil lage et selv

Du kan lage ditt eget munnbind, men noen ting er veldig viktig å vite.

Det er en pågående debatt om det bør anbefales at folk flest skal bruker ansiktsmasker i forbindelse med korona-pandemien.

Folkehelseinstiuttet (FHI) bestemte torsdag at de ikke vil endre sine råd om munnbind, etter at det europeiske smittevernbyrådet ECDC ba Europas land vurdere dette.

Deres vurdering er at når man har så lite smitte i samfunnet som i dag, er munnbind generelt et lite effektivt tiltak. Dette kan endre seg om man får en annen smittesituasjon i samfunnet.

Fakta FHIs råd om munnbind ↓

FHI har gjennomgått vitenskapelige artikler som har vurdert effekten av munnbind på antatt friske personer i befolkningen, og vurdert bruken av munnbind i dagens situasjon. FHI anbefaler ikke bruk av munnbind til befolkningen, med unntak av pasienter med mistenkt eller påvist covid-19 under transport til eller fra helsetjenesten. Videre anbefaler FHI at personer selv med lette luftveissymptomer bør være hjemme inntil en dag etter at vedkommende føler seg frisk. Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset. Personer som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus skal isoleres hjemme. Dersom man til tross for anbefalingene velger å bruke munnbind, er følgende forhold viktig: Ikke kjøp munnbind som trengs i helsetjenesten (munnbind klasse II eller IIR, eller åndedrettsvern)

Bruk av munnbind erstatter IKKE andre smitteforebyggende råd om hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved luftveissymptomer og å opprettholde avstand til andre på 2 meter.

For at munnbindet skal ha en smitteforebyggende effekt for den som har det på må det sitte tett rundt munn og nese. Her er to instruksjoner:

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr

På- og avkledning av beskyttelsesutstyr (Film laget av Helse Nord)

Munnbind har begrenset effekt og levetid. De har kun effekt overfor større partikler (som dråper) og må byttes med jevne mellomrom.

Munnbind er ubehagelig å ha på, og som regel vil ufaglærte personer som har munnbind på, hyppig berøre munnbindet og ansiktet for øvrig. Dersom man har vært i kontakt med urene flater, kan man fort komme i kontakt med øyne og munn og på denne måten øke risikoen for smitte. Unngå derfor å berøre munnbindet med hendene når du har det på uten at hendene først er vasket eller desinfisert.

Kast brukt munnbind i vanlig husholdningsavfall og vær nøye med håndvask både før og etter du tar på et munnbind

I debatten om ansiktsmasker er det en rekke til dels helt separate problemstillinger å ta hensyn til.

Det er bare én maske som anses trygg

Smittevernmessig er det bare såkalte N95-ansiktsmasker som sitter tett rundt munn og nese, gjerne utstyrt med en form form pusteventil, som anses som trygg nok til å hindre smitten.

Disse maskene er det nå på verdensbasis stor mangel på, og er utelukkende tiltenkt helsepersonell i direkte kontakt med korona-pasienter.

Såkalte N95-masker, har fått navnet sitt etter at de stopper minst 95 prosent av luftbårne partikler. Foto: Nicholas Pfosi (Reuters)

Utover at disse maskene er lite tilgjengelige, omtales de som varme og tunge å puste med. De anbefales ikke til annet enn i direkte kontakt med smittede pasienter.

Ingen andre av de vanlige kirurgiske munnbindene anses som en sikker beskyttelse. Selve masken kan tilby en god filtrering av luften, men fordi de ikke er tette rundt ansiktet, kan virus komme inn fra siden.

Skal ikke beskytte deg selv, men andre

Da munnbind ble diskutert i begynnelsen av pandemien, ble det avvist. Årsaken er at man regner med at folk flest vil bruke den feil (mer om det senere).

Om du tror at munnbind er bedre enn ingenting, tro igjen: Feil bruk av munnbind kan faktisk øke faren for smitte.

Vanlige munnbind kan brukes primært for å hindre at du smitter andre. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Hensikten bak å bruke munnbind i offentligheten er derimot å hindre at du smitter andre.

Mange av de som får covid-19 får milde eller ingen symptomer overhodet. Munnbind er et ekstra nivå av sikkerhet på toppen av andre tiltak for å hindre smitte fra personer som selv ikke vet at de er smittet. Bare ved å snakke kan man spre mindre mengder spytt, og et munnbind kan redusere dråpespredning.

Det er mangel på personlig smittevernutstyr

Myndighetene kan ikke uten videre si at alle skal bruke medisinske munnbind. Fordi korona er en verdensomspennende pandemi, har etterspørselen etter forskjellige former for smittevernutstyr skutt til himmels. Produksjonen har ikke fulgt etter.

- Hvis alle nordmenn skal gå med medisinske munnbind hver dag, går sykehusene tom med en gang, fortalte assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK torsdag.

På spørsmål fra Nettavisen sier FHIs seksjonsleder Hanne-Merte Eriksen Volle at knapphet på utstyr i seg selv ikke er årsaken til at de ikke anbefaler munnbindbruk i Norge, men at det handler om den begrensede smitten i samfunnet.

Hjemmelagde munnbind

Mangelen på munnbind har likevel skapt et marked for forskjellige provisoriske ansiktsmasker. Blant annet har den øverste helsesjefen i USA, lagt ut følgende video for hvordan slike kan lages hjemme:

På nett finnes det nå et utall forskjellige oppskrifter på mer eller mindre avanserte løsninger.

FHI i Norge har heller ikke noen imot denne typen hjemmelagde løsninger.

- Vi vet at denne typen munnbind kan ha noe effekt, men det er usikkert hvor stor filtreringsevne de har. ECDC har rapportert 2-40 prosent filtrering på slike, sier Eriksen Volle til Nettavisen.

- Enhver ting man har på munnen når man selv er syk, vil kunne hjelpe på å hindre dråpesmitte når man prater eller hoster, påpeker hun.

Deres bekymring er derimot at bruk av munnbind kan gjøre at man unngår mer effektive tiltak i kampen mot smitten:

- Vi mennesker kan lett kan tenke at når man har på dette, så er det ikke så viktig med de andre tiltakene, og at man da ikke følger de mest effektive rådene, sier hun.

Rett materiale er viktig

Ifølge New York Times er det derimot utfordrende å finne et stoff som er godt egnet som maske.

- Hold stoffet opp mot et sterkt lys. Hvis lyset skinner gjennom slik at du nesten kan se fibrene, da er det ikke et godt stoff. Hvis det er et tykkere stoff hvor lyset ikke trenger gjennom, er det bedre egnet, sier legen Scott Segal ved Wake Forest Batisth Health til storavisen.

Utfordringen er å finne noe som filtrerer godt, uten at det gjør det vanskelig å puste gjennom. Tester viser at HEPA-filtre fungerer godt, det samme med støvsugerposer, samt putevar med en trådtetthet på 600 og flanell.

Det advares fra enkelte at dårlige stoffvalg kan føre til at fibre trekkes ned i lungene, noe som igjen kan føre til infeksjoner.

Råd til munnbind

Kanadiske helsemyndigheter har laget en oppsummering om hva egne løsninger kan oppnå, og hvilke begrensninger de har.

- Å bruke ikke-medisinske masker har ingen dokumentasjon på at det beskytter personene som bruker dem og er ikke et substitutt for å holde avstand og vaske hendene. Derimot kan det være et ekstra lag av beskyttelse du kan ta for å beskytte dem rundt deg, selv om du ikke har symptomer, skriver Health Canada.

- Det kan være nyttig i korte perioder, når det å holde fysisk avstand ikke er mulig i offentligheten, som når du er på butikken eller tar offentlig transport, skriver det.

De beskriver at hjemmelagde masker både kan brukes frittstående, eller som et tillegg til andre typer filtre.

Samtidig understreker de at hjemmelagde løsninger har en rekke begrensninger:

De har ikke blitt testet i henhold til anerkjente standarder

De hindrer ikke nødvendigvis partikler på virusstørrelse

Kantene er ikke designet for å tette godt rundt munn og nese

Stoffene som brukes er ikke de samme som brukes i kirurgiske masker

De kan være vanskelig å puste gjennom og kan hindre deg å få tilstrekkelig med oksygen

Råd hvis du bruker ansiktsmaske

Å bruke en ansiktsmaske riktig er viktig for å oppnå ønsket effekt.

Kanadiske myndigheter har følgende råd: