Dette må du vite om Storbritannias nye statsminister

Mer om Boris Johnson og reaksjonene på at han tar over etter Theresa May.

OSLO (Nettavisen): Tidligere utenriksminister og London-ordfører Boris Johnson (52) overtar som leder av det konservative regjeringspartiet i Storbritannia etter å ha slått utfordrer Jerremy Hunt i sluttspurten.

Johnson ble møtt med lykkeønsker fra Theresa May og med en advarsel fra Labour-leder Jeremy Corbyn. Sistnevnte sier i en tweet at folket bør få bestemme hvem som skal være statsminister i et nytt valg.

Corbyn: - Har ikke vunnet landets støtte

- Boris Johnson har vunnet støtten fra færre enn 100.000 ikke-representative medlemmer av Det konservative partiet ved å love skattekutt for de rikeste, fremstille seg som bankenes venn og presse på for en ødeleggende No Deal Brexit. Men han har ikke vunnet landets støtte, tvitret Johnsons erkerival.

I tillegg til at Theresa May sier Johnson har hennes fulle støtte - også når det gjelder å holde Jeremy Corbyn langt unna regjeringen - var USAs president Donald Trump raskt ute med gratulasjoner:

«Gratulerer til Boris Johnson med å bli den nye statsministeren i Storbritannia», skrev Trump på Twitter og føyde til; «He will be great»

TAKKETALE: Boris Johnson holder sin takketale etter kunngjøringen om at han får overta som leder av Det konservative partiets leder og dermed som statsminister. Foto: Frank Augstein (AP)

Boris Johnson i en nøtteskall

Her er seks ting du bør vite om mannen som nå står klar til å overta som Storbritannias nye statsminister og skal lede landet videre i den vanskelige prosessen ut av EU:

Født i New York og utdannet ved Eton og Oxford

Har vært journalist i The Times og The Daily Telegraph og redaktør av det konservative tidsskriftet The Spectator.

Parlamentsmedlem 2001-2008, valgt inn fra Henley. Valgt inn igjen i Parlamentet i mai 2015, da fra valgkretsen Uxbridge and South Ruislip.

Frontfigur for brexit-kampanjen i folkeavstemningen i 2016

Gift to ganger. Seks barn (tre døtre og tre sønner). Skilt høsten 2018 etter 25 års ekteskap.

Samboer med Carrie Symonds, tidligere kommunikasjonsrådgiver for Det konservative partiet. Hun jobber nå for Bloomberg.





Slo ut ni kandidater

Utenriksminister Hunt og hans forgjenger Boris Johnson var de siste gjenværende av ti kandidater som meldte seg på i kampen om å bli Theresa Mays etterfølger som partileder og statsminister. Etter flere avstemninger i partiets parlamentsgruppe i juni, fikk partimedlemmene en måned på å bestemme seg for hvem som skal lede landet ut av EU.

I avstemningen, som ble avsluttet mandag klokken 17, fikk Jeremy Hunt 46.656 stemmer, mens Boris Johnson ble partiets nye leder med 92.153 stemmer. Rundt 160.000 tory-medlemmer hadde mulighet til å avgi sin stemme om hvem som skal lede partiet.

Johnson var soleklar favoritt. Han var en av de fremste brexit-generalene før folkeavstemningen for tre år siden. Han har lagt seg på en hard linje i lederdebattene: Storbritannia skal ut 31. oktober, uansett om de har en avtale på plass eller ikke.

Boris Johnson i 1986. Foto: Stringer (Reuters)

Boris Johnson i Barry Island under valgkampen for å vinne støtten fra Det konservative partiet. Foto: Pool New (Reuters)

Daværende borgermester Boris Johnson spiller en veldedighetskamp i tennis i 2013. Foto: Adrian Dennis (AFP)

Boris Johnson på vei for å rekke kunngjøringen om hvem som skal overta ledervervet i Det konservative partiet og dermed statsministerposten. Foto: Matt Crossick (Pa Photos)

En litt uheldig Boris Johnson ble hengende i løse lufta da han som borgermester skulle ankomme Victoria Park i London under et OL-arrangement i 2012. Foto: Ben Kendall (Pa Photos)

Jeremy Hunt måtte se seg slått av Boris Johnson i sluttspurten da Det konservative partiet tirsdag kunngjorde hvem som vant lederkåringen. Foto: Toby Melville (Reuters)





Se Twitter-meldinger om Johnsons seier: