Dette må til for at Raymond Johansen skal åpne opp Oslo: Har planen klar

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener regjeringen har sviktet på en rekke punkter i koronahåndteringen og forteller hva som skal til for at han kan gjenåpne Norges hovedstad.

Byrådet og Oslo kommune sto klare til å begynne gradvis gjenåpning. Smitten var under kontroll, og det meste gikk stadig bedre. Så kom det britiske mutantviruset og endevendte alle planer.

I stedet ble det enda strengere nedstengning.

– Før det var snakk om villsmitte av det muterte viruset var vi egentlig i gang med en gjenåpningsprosess. Smittetallene i Oslo gikk nedover, og vi var i ferd med å åpne opp for barneidrett og mer i løpet av de neste ukene, sier Johansen til Nettavisen.

Var klar til å åpne

Det har vært et heftig år for byrådet og ikke minst for førstelinjetjenesten. Overtidstimene har virkelig gått av skaftet i både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Men også i kommunen har det blitt klokket inn mange timer.

– Det er en ekstremtilstand for mange av oss. Det er ekstremt mye jobb. Men det er jo sånn at i en ekstrem situasjon blir du også ekstremt skjerpet. Jeg tror folk har sett at kommunene er i god form de siste månedene, sier han.

Men byrådslederen kan forsikre innbyggerne om at det overhodet ikke er noe ønske om å holde nedstengt noe lenger enn nødvendig.

– Dersom det er sånn at det muterte viruset ikke har satt seg i befolkningen, og vi ikke finner villsmitte, så er det store grunner til å kunne fortsette gjenåpning. Da vil vi begynne med barn og unge først. Det avhenger av vaksinering og importsmitten. Den er det ikke vi som har mest kontroll over.

Oslo har vært spesielt utsatt for importsmitten, og har vært noe Johansen har kommet i jevnlig klinsj med regjeringen. Onsdag stengte regjeringen grensene etter mye press fra opposisjonen og Johansen.

– Vi må se oss i speilet

– Oslo er en by hvor det er enkelt å reise til og tjene ålreit med penger på kort tid, også reise ut. Det er en attraksjon vi må se i speilet og erkjenne. Vi har vært, og er veldig avhengig av importert arbeidskraft, sier han.

Han håper regjeringen er strenge på grensen fremover, da han har mottatt flere meldinger om falske vaksinasjonsattester blant folk som ønsker seg inn i landet.

En oversikt Nettavisen gjennomførte, viste at store andeler av dem som kommer til Norge har forbigått karantenebestemmelsene.

– Det er veldig høye tall. Hele systemet har vært for dårlig. For mange har kunnet komme gjennom, og det tok altfor lang tid før man fikk ordentlig registrering.

Byrådslederen har kritisert regjeringen for tregt vaksinetempo, og han mener det burde prioriteres annerledes – at steder med høyt smittetrykk får høyere doser.

– Hvis du bor i Oslo og er 80 år, så er det mye større sannsynlighet for å bli smittet. Men jeg må vel på et eller annet tidspunkt ta til etterretning at regjeringen har valgt en annen linje. Men jeg mener man skal helle vann der det brenner, sier byrådslederen.

Johansen er forsiktig når vi spør om når det meste er tilbake til normalen.

– Er det noe denne pandemien har lært meg, er det å være veldig forsiktig å være spåmann, sier han.

Nylig vedkjente Folkehelseinstituttet at vaksineplanen gikk i vasken etter forsinkelser hos leverandøren AstraZeneca.

– Hovedproblemet nå er at vi har for få vaksiner. Når vi har færre vaksiner, biter hestene hverandre. Jeg snakker for min befolkning. Vi har vedvarende hatt det største smittetrykket – simpelthen fordi viruset trives der det er folk.

– Kunne Oslo selv kjøpt inn vaksine, om regjeringen ikke får ordnet det?

– Nei, det kan vi ikke. I Norge er det FHI som kjøper inn alle vaksiner. Helsedirektoratet kjøper også inn det medisinske utstyret. Det er ikke mulig for oss å kjøpe vaksiner selv, sier han.

