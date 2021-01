Dette mister Trump om han blir dømt i riksrett

Mange dyrebare rettigheter står på spill om den avtroppende presidentens avsettes.

Som president i USA følger det med en rekke privilegier. Selv etter perioden i Det hvite hus er over, lever de avtroppende presidentene et nokså luksuriøst liv med gode betingelser for det aller meste.

Men om man skulle bli dømt i riksrett (impeachment), noe ingen president tidligere har blitt, frafaller også flere av disse privilegiene som en del av avsettelsen.

Les også: Trump utestengt fra Twitter: Nå er han fratatt «alt» av sosiale medier

Pensjon, sikkerhet og mer

USA har nemlig en føderal lov som går utelukkende på tidligere presidenter, kjent som Former Presidents Act (FPA), fra 1958.

Over 60 demokratiske medlemmer av Representantenes hus har allerede gitt sin støtte til å stille Donald Trump for riksrett, mens Nancy Pelosi, flertallsleder i Representantenes hus selv har bedt Trump om å gå av. Om ikke, innledes det ny riksrettssak mot ham, trolig allerede mandag.

Lørdag kveld ble det også kjent at 180 kongressmedlemmer har skrevet under på et riksrettsutkast mot 74-åringen.

Det er kongressmedlemmet Ted Lieu som kommer med opplysningen, og demokraten legger også til at de vil starte riksrettsprosessen på mandag.

- Vi håper presidenten går av umiddelbart, sa Pelosi i en uttalelse etter et møte med partifeller i Kongressen fredag.

Om Trump dømmes i riksrett betyr det først og fremst at han blir dømt for en forbrytelse, og i dette tilfelle for å ha oppviglet til Kongress-stormingen hvor fem personer mistet livet.

Videre vil Trump også miste følgende rettigheter, ifølge blant andre Newshub:

Garantert pensjon på 219.000 dollar, eller drøye 1,8 millioner norske kroner.

Overgangsfinansiering for utgifter i forbindelse med å forlate kontoret.

Tilgang til helseforsikring.

Kontorlokaler og ansatte.

Beskyttelse fra U.S. Secret Service så lenge han/hun ønsker det.

Les også: Toppsjefen angrer bittert: - Verste avgjørelsen i mitt liv

- Liten tro

I tillegg til Trump selv i 2019, har kun Andrew Johnson og Bill Clinton blitt stilt for riksrett. I tillegg trakk Richard Nixon seg i 1974 før det ble reist tiltale om hans involvering i Watergate-saken.

Trump kan derimot bli den første presidenten i historien til å bli stilt for riksrett av Kongressen to ganger.

Professor Geir Stenseth, som har riksrett, ytringsfrihet og dommervalg som sine fagområder, uttalte derimot til Nettavisen torsdag at han ikke hadde tro på riksrett etter hendelsene i Washington D.C. onsdag.

- Jeg har liten tro på at de kommer til å avsette presidenten, jeg har mer tro på at de nå kommer til å vente dette ut, selv om det ser ille ut nå. Jeg har også en følelse av at dette faktisk ikke er nok, sa han, til tross for at professoren mente Trump «nøret opp under en splittelse som er så stor at den rett og slett nå går utover funksjonen til Kongressen».

Heller ikke politisk journalist i Nationen og USA-kjenner Henrik Heldahl har tro på at den avtroppende presidenten dømmes. Han oppgir også tid som en essensiell årsak.

Riksrettsprosessen kan nemlig ta lang tid, og det kreves et flertall på to tredeler i Senatet, for å felle presidenten.

- Jeg tror det vil bli vurdert, men vet ikke om det kommer til å praktiseres. Det er litt for kort tid til å starte en riksrettprosess, tror jeg, sa Heldahl.

Les også: Heftig temperatur på NRKs Trump-debatt: – Skal vi ta livet av dem eller?

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen