Dette oralsexbildet trekkes frem som et tegn på hva som er galt i bydelen akkurat nå

NEW YORK (Nettavisen): Et foto av en kvinne som gir munnsex til en mann på Upper West Side på Manhattan i New York, trekkes nå frem som et tegn på hvor ille det står til med deler av byen akkurat nå.

Det kontroversielle bildet ble tatt på søndag, og ble lagt ut på Twitter av en gruppe som går under navnet «Save The Upper West Side».

- Er oralsex medlidenheten vi trenger akkurat nå? Livskvalitet eksisterer ikke lenger på Upper West Side. Vil du at barna dine skal se dette på Broadway når du går rundt, skriver gruppen Save the Upper West Side på Twitter. Foto: Twitter: Save the Upper West Side/@savetheuws

De har også en Facebook-gruppe med over 13.000 medlemmer som jobber for å få ryddet opp i bydelen, som er en av de rikeste på Manhattan, etter at fattige, hjemløse, prostituerte og narkomane har kommet til bydelen, skriver Daily Mail.

- Er oralsex medlidenheten vi trenger akkurat nå? Livskvalitet eksisterer ikke lenger på Upper West Side. Vil du at barna dine skal se dette på Broadway når du går rundt, skriver gruppen på Twitter, og tagger samtidig politikeren Helen Rosenthal, som representerer Upper West Side i New York City Council.

Daily Mail skriver at bildet ikke overrasker alle New Yorkere, som nå opplever en eksplosiv økning i kriminalitet og antall hjemløse i byen, som en følge av korona-pandemien.

New York opplever nå en kraftig økning i kriminalitet og antall hjemløse i byen, som en følge av korona-pandemien. Foto: Twitter: Save the Upper West Side @savetheuws

- Det var sjofelt, men dette er blitt normen for området. Jeg tar vanligvis ikke bilder av andres ulykke, men dette var et nivå av moralsk forfall som enda ikke har sett i dette nabolaget ennå, sier personen som tok bildet til Daily Mail.

Tusenvis av hjemløse på luksushotell

Ved Upper West Side mellom 78th og 79th Street og Broadway, hvor det obskøne bildet ble tatt, treffer Nettavisen på 35 år gamle Steven Hackett, opprinnelig fra Texas.

Han er en av flere tusen hjemløse og bostedsløse personer som nå har blitt plassert på luksushotell på Manhattan for å unngå et nytt korona-utbrudd.

- Det skjedde rett hvor vi står akkurat nå. Det er et ekkelt bilde, sier Hackett til Nettavisen.

- Jeg reagerer på miksen av mennesker som blir plassert på hotell, jeg må bo blant uteliggere og narkomane, sier 35 år gamle Steven Hackett til Nettavisen. Han er hjemløs og bor nå gratis på et av luksushotellene på Upper West Side. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Hackett, som tidligere jobbet på varehuset Saks på Fifth Avenue, bor på et hotell for bostedsløse bare noen kvartaler unna.

- Det går helt ok. Min tidligere romkamerat drev med narkotika, så det gikk ikke så bra med ham. De har en «strike one policy», hvis du gjør én feil, så er det rett ut av hotellet, sier Hackett.

I løpet av pandemien har byens Department of Homeless Services flyttet rundt på 9500 mennesker fra forskjellige herberger og inn på 63 hotell rundt om i New York City. 32 av disse hotellene er på Manhattan, ifølge New York Times. Totalt er det rundt 60.000 hjemløse personer i New York City.

Nesten 300 hjemløse menn bor på dette hotellet, The Lucerne, på Manhattan’s Upper West Side, ifølge New York Times. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Prisen byen betaler for dette, er i gjennomsnitt 174 dollar, eller 1550 kroner natten per rom. New York Times skriver at byen regner med å få dekket minst 75 prosent av disse utgiftene fra Federal Emergency Management Agency. Ifølge Fox News, derimot, risikerer byen å gå konkurs på grunn av ordningen.

På et av hotellene like i nærheten av der vi treffer Hackett, The Lucerne, bor det nå nesten 300 hjemløse menn, ifølge New York Times.

Ifølge NY Post er ti av disse mennene registrerte seksualforbrytere, inkludert dømte voldtektsforbrytere, eller menn som er tatt for seksuelt misbruk av barn eller besittelse av barneporno - noe som har fått flere i nabolaget til å reagere.

Totalt tre luksushotell på Upper West Side brukes nå til å huse bostedløse, og for å holde viruset under kontroll. Men det skaper også sterke reaksjoner i nabolaget, og flere beboere i området vurderer nå søksmål mot byen.

Problemene på Upper West side får mye oppmerksomhet i New York Post. Flere familier har flyktet fra området etter at de hjemløse kom til bydelen. Foto: NY POST

- Jeg mistet jobben på grunn av koronaviruset og bodde på et hjem her i New York før jeg ble plassert over på et hotell. Vi måtte flytte fra hjemmet fordi vi bodde for tett på hverandre på hjemmet. På hotellet får vi egne rom og kan holde distanse til hverandre, sier Hackett til Nettavisen.

Nettavisen snakker også med en eldre mann i 60-årene:

- Det er ikke så ille som man vil ha det til her. Men de som blir plassert i området på hotell, trenger hjelp og oppfølgning og ikke bare rom. Det har blitt verre her, men jeg er ikke redd for å gå ut, sier han til Nettavisen. Mannen ønsker ikke å stå frem med navn og bilde.

Her får en person medisinsk assistanse inne i en Duane Reade-butikk på Upper West side i begynnelsen av august, ifølge Ny Post. Foto: Twitter

35 år gamle Steven Hackett er også enig i at Upper West Side på langt nær er så ille.

- Men jeg reagerer på miksen av mennesker som blir plassert på hotellene. Jeg må bo blant uteliggere og narkomane, sier Hackett til Nettavisen.

Han har et eget rom på hotellet, men deler kjøkken med en annen mann.

Dette er et foto av en uteligger på Upper West Side. Bildet ble nylig lagt ut på Twitter av gruppen Save the Upper West Side. Foto: Twitter: Save the Upper West Side/@savetheuws

Hackett er derimot fornøyd med oppfølgingen han får på hotellet.

- Det finnes sykepleiere der og en lege i 8. etasje på hotellet. De har også samtalegrupper for de som trenger det. Nå jobber de med å skaffe meg et eget sted å bo, forhåpentligvis får jeg noe eget en gang i september, sier Hackett til Nettavisen.

På bildet ser man noen av forsøplingen på Upper West Side den siste tiden. Til høyre en mann som har kledd av seg utenfor forretningen Space Market på Upper West Side. Foto: Foto: Save the Upper West Side/ Twitter: @savetheuws

- New York vil komme tilbake

35-åringen, som opprinnelig kommer fra Dallas i Texas, sier han ikke har tenkt til å gi opp byen, selv om det ikke ser så lyst ut akkurat nå.

- Det er en tøff by å bo i. Jeg har blitt angrepet to ganger, og for to uker siden ble jeg angrepet på T-banen, sier Hackett og løfter opp capsen for å viser frem stingene han har fått i pannen.

New York vil slå tilbake og komme seg, men det skjer ikke med det første, sier Steven Hackett. Foto: Morten Ø. Karlsen

- Men hvis man forblir positiv, så kommer det noe godt ut av det. Som man sier her i byen, «if you make it here you can make it anywhere». Jeg er skuespiller og sanger. Jeg elsker teatret og vil ikke gi opp. Dessuten så likte jeg meg aldri noe godt i Texas, sier Hackett.

- Vi mistet alle jobbene våre

- New York vil komme tilbake, det har byen alltid gjort, sier en eldre kvinne til Nettavisen, som står sammen med oss på gaten.

- Jeg er overbevist om at New York kommer til å bli en sterk by igjen. Jeg jobber i teaterdistriktet og alle teatrene er stengt. Og det skader oss, fordi vi har alle mistet jobbene våre frem til neste år. Og de hjemløse. Vel, de må jo bo et sted, sier kvinnen, som ikke vil la seg avbilde, lettere oppgitt.

Flere New Yorkere tror at byen vil komme tilbake etter pandemien, men de tror det vil ta tid. Her sitter et par i parken ved Hunters Point på Long Island City, med Manhattan i bakgrunnen. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- Ja, New York vil slå tilbake og komme seg, men det skjer ikke med det første, sier Steven Hackett.

- Den første prøvelsen nå blir influensasesongen. Jeg er spent på hvordan det går, fordi symptomene er så like, sier Hackett. Han forteller at han måtte isolere seg i mars i år, da han ble smittet av koronaviruset.

Tusenvis har flyttet fra byen

Koronapandemien har også ført til at tusenvis av New Yorkere har flyktet fra byen. Flere beboere på Manhattan har blant annet flyttet nordover i staten eller til steder som Long Island, Vermont, Idaho and Oregon.

Ifølge Hartford Courant skiftet mer enn 16.000 New Yorkere adresse til Connecticut fra mars til juni i år.

Mange beboere gir nå opp byen og flytter fra New York City. Foto: NY POST

Fraflyttingen har naturlig nok også påvirket boligmarkedet i byen, og det var i midten av august rundt 13.000 tomme og ledige leiligheter tilgjengelig på Manhattan. Dette er det høyeste tallet på 14 år, og har ført til kraftig nedgang i leieprisene i byen.

Vold med skytevåpen opp 166 prosent

Samtidig øker også kriminaliteten i New York, og onsdag denne uken ble tre personer skutt i løpet av bare tre timer i byen. En rapport som ble offentliggjort av politiet i New York på onsdag viser at kriminalitet ved bruk av skytevåpen har økt med 166 prosent i alle bydelene i Neyw York den siste måneden, bortsett fra Staten Island.

Det finnes hjemløse over hele New York. Dette bildet er tatt ved bygget til United States Postal Service på 8th Avenue i Midtown i slutten av august.

Antall drap økte med 47 prosent

Det ble registrert hele 242 skyteepisoder, opp fra «bare» 91 i august i fjor. Antall drap økte også i august fra 36 til 53, en økning på 47 prosent. I tillegg var antall innbrudd opp med 22 prosent, mens antall ran økte med fire prosent.

Bare på mandag og tirsdag denne uken ble 14 personer skutt i New York City, to av dem døde:

- Det voksende problemet har skapt en bekymring rundt fremtiden til New York City når pandemien er over, og mange frykter at den ikke vil kunne vende tilbake til sin tidligere prakt, skriver Daily Mail.

441.00 smittede og 32.500 døde i NYC

New York City er den hardest rammede byen i USA når det gjelder det dødelige viruset, med 441.00 smittede og 32.500 døde.

Koronasituasjonen i New York er likevel under kontroll for tiden. Tirsdag denne uken ble 88.447 personer testet for koronaviruset, hvorav 708 var smittet, noe som tilsvarer 0,8 prosent, ifølge tall lagt ut på guvernør Andrew Cuomos Instagram-konto.

New York-guvernøren Andrew Cuomo legger nærmest daglig ut oppdateringer over antall testede, syke og død i byen som en følge av pandemien. Foto: Instagram: Andrew Cuomo

- Restaurantene vil ikke overleve

New York City har bare delvis gjenåpnet, og det er fortsatt ikke lov til å servere mat og drikke innendørs, noe som har betydd slutten for mange restauranter i byen. Flere av de mest berømte restaurantene i byen, vurderer også stenge for godt. Uterestauranter og bord og stoler som står på fortauene er det som preger utelivet i byen.

Den anerkjente franske kokken Daniel Boulud på Michelin-restauranten Daniel på Upper East side har uttalt til The Wall Street Journal at flere restauranter ikke vil overleve om man ikke snart åpner for servering innendørs.

Dette bildet fra Cafe Fiorello på Upper West Side tidligere i sommer viser hvordan uteserveringen foregår på stedet, med plastvegger mellom bordene. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

I begynnelsen av august meldte New York Times at 2800 mindre bedrifter hadde lagt ned siden 1. mars, og en tredjedel av dem var restauranter og barer. Totalt var det 150.000 restauranter i New York City før pandemien kom til byen.

Ifølge New York Times fantes det 240.000 mindre bedrifter i byen før viruset kom til byen og man frykter nå at en tredjedel av dem aldri vil gjenåpne, ifølge en rapport fra Partnership for New York City . Så langt har oppsigelser fra disse selskapene gjort at 520.000 arbeidsplasser har gått tapt, skriver avisen.

Restauranter krever erstatning

Etter planen skulle innendørsserveringen i New York ha åpnet 6. juli i år, men det ble utsatt av guvernør Andrew Cuomo. Guvernøren har så langt ikke kommet med noen dato for når innendørsserveringen igjen kan åpne i byen.

Flere restauranteiere går nå til sak mot Cuomo fordi de ikke får åpnet opp for servering inne, og krever nå to milliarder dollar i erstatning, melder ABC7NY.com.

Dette bildet er tatt ved Cafe Luxembourg på Upper West Side tidligere i sommer. Servering innendørs er fortsatt forbudt i New York. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Ordkrig mellom Cuomo og Trump

Midt i elendigheten pågår det nå en offentlig ordkrig mellom guvernør Andrew Cuomo og president Donald Trump.

Presidenten setter svært liten pris på utviklingen i New York og har flere ganger gitt uttrykk for det offentlig. Tidligere denne uken truet Trump med å trekke føderale midler fra «lovløse» byer i landet, inkludert New York.

- Min administrasjon vil ikke tillate at føderale skattedollar finansierer byer som lar seg forverre til lovløse soner, skriver Trump i notatet, som to ganger nevner New Yorks borgermester Bill de Blasio ved navn.

- Trump bør ha med seg en hel hær

Guvernør Andrew Cuomo reagerer sterkt på dette notatet og uttalelsene fra presidenten.

- Han bør helst ha med seg en hel hær hvis han tror han kan gå nedover gatene i New York. New Yorkere vil ikke ha noe med ham å gjøre, sier Andrew Cuomo, ifølge NY Post.

Trump har på sin side også flere ganger gått til direkte angrep på guvernør Cuomo.

- Guvernøren Andrew Cuomo i New York har den verste rekorden når det gjelder død og Kina-virus. 11.000 mennesker døde alene på sykehjem på grunn av hans inhabilitet! skriver Trump på Twitter denne uken.