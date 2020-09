Dette prosjektet viser hvorfor Knut Arild Hareide ønsker «en stor, stor reform»

Forsøker å hindre flere skandaleprosjekter som Fornebubanen - som han nå gir tommelen opp for.

Budskapet fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) var krystallklart:

Det er slutt på tiden da man først bestemte seg for hva man skulle bygge, for så å la kostnadene løpe løpsk uten at det får konsekvenser.

- Det er klart for å gjennomføre en stor, stor reform, sa Hareide på en pressekonferanse mandag.

Når ny Nasjonal transportplan (NTP) legges frem til våren, er en av de største endringene følgende: Man skal ikke først bestemme seg for hva man vil ha, som for eksempel en ny tunnel eller jernbane, og så finne ut hvor mye det koster og hvordan det kan fungere i praksis. I stedet skal man først finne ut hvordan man best kan løse et behov eller problem.

Årsaken er mange eksempler på voldsomme kostnadsprekker, og ny teknologi som kan løse ting på bedre måter.

Prosjektet som symboliserer problemet

Kanskje det beste eksempelet på hva Hareide ønsker å forhindre, er det som har skjedd med Fornebubnanen - som Stortinget vil straks formelt vil godkjenne og bevilge penger til.

Problemet som skulle løses var følgende: Hovedflyplassen på halvøya rett utenfor Oslo skulle legges ned, og området skulle bygges ut med boliger og næring. For å få til dette måtte transportkapasiteten økes betydelig.

I 2005 vedtok Akershus at løsningen på problemet skulle være en «automatbane» fra Lysaker, hvor det ligger en jernbanestasjon. To år bestemte de i stedet at en bybane skulle være løsningen.

Men så begynte man å tenke større:

- Utredningsarbeidet som fulgte medførte at Akershus fylkeskommune i desember 2012 besluttet at bane med metrostandard skulle utredes videre som eneste alternativ, beskrev fylket selv. Dermed ble det et felles prosjekt med Oslo.

Da prosjektet for første gang ble spikret i 2013, trodde Oslo bystyre at planen de vedtok var en T-bane fra Majorstua til Fornebu som skulle koste i underkant av 5 milliarder kroner.

Erna Solberg kom samme år til makten, der det første valgløftet til samarbeidspartiene var at de skulle ta halve regningen.

Glemte at en T-bane var mer enn en tunnel

Etter at prosjektet ble vedtatt, viste det seg at prisanslagene man bygget på bare var tull.

Man hadde «glemt» at en T-bane trenger stasjoner og nye togsett - samt en underjordisk vognbase på 20.000 kvadratmeter for parkering av 28 togsett.

Da prisanslagene for Fornebubanen ble lagt, tok en ikke høyde for at det skulle lages stasjoner og en stor underjordisk vognhall. Foto: Faksimile (Fornebubanen)

Året etter at Oslo kommune satt sitt godkjentstempel på planen, regnet man inn dette i planene - og prisen ble derfor økt til 10 milliarder kroner.

Dobling av prisen fikk ingen konsekvenser for vedtaket om at banen skulle bygges.

Stadige nye kostandsøkninger

Etterhvert som årene gikk, fant man stadig nye grunner til å øke prisanslagene.

10 milliarder ble til 11,6 milliarder. Og så ble det 13,8 milliarder.

Da den avgjørende kvalitetssikringsrapporten (KS2) om prosjektet kom, konkluderte man med at prisen skulle bli 16,2 milliarder kroner.

Pluss moms. Pluss inflasjon fra 2018.

Regner man inn inflasjonen, blir sluttsummen trolig rundt 18 milliarder kroner.

Prisen firedoblet: - Ikke et tema å tenke nytt

At staten nå skal tenke nytt om samferdselsprosjekter, får ingen konsekvenser for Fornebubanen som fortsatt ikke er endelig igangsatt:

- Dette er et fylkeskommunalt prosjekt der Oslo og Viken er byggherre. Staten bidrar med 50 prosent av finansieringen innenfor 50/50-ordningen til store og nasjonalt viktige lokale kollektivtransportprosjekt. Fornebubanen har en lang historie med politiske lovnader, men har nå kommet så langt i prosessen - og er nær anleggsstart - at det ikke er et tema å skulle reversere prosjektet og tenke nytt konseptuelt, skriver Samferdselsdepartementet i en e-post til Nettavisen.

Tidligere samferdselsminister jobber for nye planer

En av dem som nå håper at hele prosjektet revurderes, er tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Han jobber nå for selskapet Seabroakers, som igjen har koblinger til Elon Musks tunnelselskap The Boring Company.

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil erstatte Fornebubanen med en billigere løsning. Foto: Berit Roald (NTB scanpix/Oslo kommune)

- Dersom Fornebubanen ble bygget med tilsvarende løsning som The Boring Company nå gjør i Las Vegas, så kunne prislappen blitt mer enn halvert og tilbudet raskere ferdigstilt. Det overrasker meg at de som styrer Oslo, Viken og regjeringen ikke viser større nysgjerrighet for å utforske løsninger som kan gi så stor gevinst. Dersom Hareide skal tas på alvor når han snakker om nye løsninger, kostnadskutt og teknologi – så bør han starte med å åpne sansene for muligheter som ligger rett foran nesen, sier Solvik-Olsen til Nettavisen.

Tidligere i sommer ble det kjent at Solvik-Olsen har hatt møter med Stortinget. Selskapet ønsker å erstatte Fornebubanen med mindre tunneler for selvkjørende biler og busser.

Elon Musk under avdukingen av en testtunnel i Los Angeles. Foto: Robyn Beck (AFP)

Mindre tunneler skal gi raskere fremdrift, og ikke minst betydelig mindre masseuttak. De mener også de slipper unna med fysisk mindre stasjoner. Selskapet har bygget en testtunnel i California, og jobber med å fullføre sin første kontrakt i Las Vegas.

- Vi har tilbudt å lage en «eple mot eple» sammenligning av Fornebubanens nåværende konsept opp mot en Boring Company / Seabrokers løsning. Politikerne har foreløpig ikke ønsket det. Men dersom man skalerer kostnadstall fra Las Vegas-prosjektet opp til Fornebubane-nivå, så burde det være interessant «food for thought», sier Solvik-Olsen.

The Boring Company jobber med en tunnel for å ta unna folkemengdene i Las Vegas Convetion Center. Foto: John Locher (AP)

Offentlige tall viser at Las Vegas-kontrakten er på 52,5 millioner dollar, knapt 525 millioner kroner. Fornebubanen er 6,4 ganger lenger. Gitt alt likt ville Fornebu kostet knapt 3,5 milliarder kroner, gitt 8700 meter dobbel tunnel og hele 19 stasjoner.

- Vi skal være varsomme med å sammenligne prosjekter mellom land. Men regnestykket burde pirre nysgjerrigheten til alle som forvalter skattebetalernes penger. La oss være konservative og si at alt er trippel pris i Norge, og at det tar dobbelt så lang tid i Norge som i Las Vegas. Da blir prislappen 10 milliarder kroner og det vil ta 3,2 år. Det er uansett både raskere og billigere enn dagens prosjekt til 17 milliarder og sju års byggetid, sier han.