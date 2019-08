Dette provoserte Erna mest i den første valgkampduellen mot Støre

Topp-duell på Blå mandag kveld: Valgkampen er i gang.

BLÅ (Nettavisen): I en intens time mandag kveld diskuterte Høyre-leder Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre skole, arbeidsliv, klima og eldreomsorg.

Temperaturen steg i takt med beskyldningene, og like etter debatten snakket Nettavisen med hovedpersonene.

- Erna Solberg, hva provoserte deg mest av det Ap-leder Jonas Gahr Støre sa i debatten?

- Jeg vet ikke om jeg ble provosert, men jeg synes jo bruken av tall for å dokumentere at Ap-kommuner gjør det bedre enn Høyre-kommuner på klimakutt viser at dette er statistikk som ikke har mye å gjøre med hva kommunepolitikerne leverer, sier hun til Nettavisen.

Støre hevder at Ap-styrte kommuner er bedre på klimakutt enn Høyre-styrte - og at kommuner hvor Ap har ledet an har kuttet utslippene 50 prosent mer enn der Høyre har sittet ved roret.

– Jeg synes er rart å møte et Ap som har fjernet politikk og begynt med statistikk, sa hun i debatten og omtalte Ap-lederens bruk av statistikk som meningsløs.

- Det stemmer ikke, Støre

Til Nettavisen utdyper Solberg at:

- Det er også svaret fra Ap-representanter, som sitter i kommune-Norge og føler de skal bli vurdert på noe som har lite med deres egeninnsats å gjøre. Denne statistikken dreier seg jo om hva vi nasjonalt får til, men også om næringsutvikling i de enkelte kommunene.

- Det er jo alvorlig å misbruke statistikk?

- Jeg mener vi ikke kan bruke statistikken på denne måten, og så synes jeg vi må diskutere innholdet i politikken fremover, fremfor å diskutere en liten bit i en statistikk som ikke stemmer. Men ellers synes jeg det var en god debatt, selv om jeg mener Støre tar feil på skole også.

Solberg viser til en artikkel publisert i Trønder-avisa mandag kveld der Nina Holmengen, leder i seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser i Miljødirektoratet sier at tallene til Miljødirektoratet ikke kan brukes til å se hvor kuttene gjøres, men hvor utslippene går opp eller ned.

Jonas Gahr Støre var fornøyd med debatten. Kritikken fra statsministeren prellet av. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Jeg mener hun bruker tallene feil

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar kritikken med knusende ro:

- Jeg synes debatten var god, med en time hvor vi var innom fire viktige saksområder og hvor vi fikk frem forskjellene. Det håper jeg også de som så debatten fikk med seg, sier Støre til Nettavisen etter debatten.

- Solberg sier du bruker tallene feil når du snakker om klimakutt?

- Jo, men det mener jeg også hun gjør. Det er nå litt ulikt syn på det, da. Tendenser og retninger på sakene vi snakker om, tror jeg ikke det er noe særlig tvil om.