Dette regjeringsalternativet ønsker flest om de rødgrønne vinner valget

Flertallet av velgerne vil ikke ha med SV i en rødgrønn regjering, viser fersk undersøkelse.

Dersom de rødgrønne partiene vinner valget i 2021, er det ett regjeringsalternativ som klart flest ønsker, viser en fersk undersøkelse Sentio har utført for Nettavisen.

Hver femte velger (19 prosent) vil ha en regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, altså uten de rødgrønne partienes tidligere regjeringspartner SV.

Flere ønsker dessuten en ren Arbeiderparti-regjering (13 prosent), framfor en reprise av den forrige rødgrønne regjeringen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.

Åtte prosent av de spurte vil ha en rødgrønn trepartiregjering, og kun én prosent svarer at de vil ha en regjering bestående av bare Arbeiderpartiet og SV.

I undersøkelsen er 1000 personer er spurt om hvilken regjering de vil ha dersom venstresiden vinner valget i 2021. Undersøkelsen er tatt opp fra 14-18. januar.

Vil heller ha med MDG

Nesten like mange (fem prosent) ønsker en regjering bestående av partiene Ap, SV og Miljøpartiet de Grønne (MDG), enn en regjering med SV.

Vel og merke svarer også 22 prosent i undersøkelsen at de heller ønsker et annet regjeringsalternativ enn rødgrønne partier, og 25 prosent svarer «vet ikke».

Her er resultatene fra undersøkelsen:

Vedum: - Hadde vært det beste

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, er helt på linje med flertallet i undersøkelsen.

- Vi i Senterpartiet har sagt at vi ønsker en Arbeiderparti og Senterparti-basert regjering. Vi mener det hadde vært det beste. Det har jeg sagt over lang tid, sier Vedum til Nettavisen.

- Hvorfor er en Ap/Sp-regjering det beste?

- Det er fordi der har vi størst mulighet for å få gjennomslag for sakene våre, for å få tjenestene nært folk og utnyttet hele Norge og at det ikke blir så mye byråkrati, sier Vedum, som nylig fikk 16,8 prosent på Nettavisens partibarometer for januar.

VIL VRAKE SV: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, vil ha en regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og dermed vrake SV. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Blant Senterpartiets velgere er det også klart flest som vil ha en Ap/Sp-regjering (42 prosent), ifølge undersøkelsen, mens 16 prosent ønsker en regjering med både Ap og SV. Kun fire prosent ønsker en ren Ap-regjering etter valget i 2021.

Ap-velgere vil ha Sp

Også flertallet av Ap-velgerne (21 prosent) vil ha en regjering bare med Senterpartiet, og som flertallet av de som er spurt i undersøkelsen, vil flere ha en ren Ap-regjering (18 prosent) enn en regjering med både SV og Senterpartiet (16 prosent).

- Vi tar ingen seier i 2021 på forskudd, men Arbeiderpartiet vil fortsette å jobbe for flertall for våre løsninger. Vi har sett en gledelig tendens i alle målinger på nyåret, med oppgang for Arbeiderpartiet, sier Ap-nestleder Hadia Tajik i en kommentar til undersøkelsen, og legger til:

- Vårt mål er å ta landet i en retning som mer rettferdig, mer klimavennlig, og der flere får mulighet til å jobbe. Da trenger vi et regjeringsskifte neste år.

AP+SP?: Flest Ap-velgere vil ha en regjering med Senterpartiet, eller en mindretallsregjering bare med Ap. Ap-nestleder Hadia Tajik sier at de ikke tar seieren på forskudd halvannet år før stortingsvalget. Foto: (NTB scanpix)

SV vil ha med MDG

Sentio-undersøkelsen viser også at SV-velgerne, i motsetning til Ap og Sp, helst vil ha en regjering med Ap og Miljøpartiet de Grønne (MDG). 16 prosent ønsker det alternativet, mens 11 prosent vil ha en Ap/SV/Sp-regjering - og ni prosent vil samle hele den rødgrønne siden i regjering, med Ap, SV, Sp, MDG og Rødt.

MDGs velgere svarer at de helst vil ha en regjering med SV og Ap (23 prosent), mens Rødts velgere vil ha en regjering med både SV, Ap, Sp og MDG (12 prosent).

MDG-REGJERING: Fem prosent svarer at de vil ha en regjering med Ap, SV og MDG. MDGs talsperson, Una Aina Bastholm (bildet), har også uttalt at hun ønsker seg i regjering etter valget i 2021. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Venstre vil ha Ap-regjering

Bakgrunnstallene i målingen viser at det er signifikant flere menn enn kvinner som foretrekker en regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Blant velgerne til Høyre, Frp og KrF foretrekker flest at Ap og Sp danner regjering hvis venstresiden vinner valget. Mens det blant Venstre-velgerne er en ren Ap-regjering som er det mest foretrukne alternativet.

I Oslo er en ren Arbeiderparti-regjering det mest foretrukne alternativet.

Frp frir til Senterpartiet

Nylig fridde også Fremskrittspartiet til Senterpartiet, og de mener partiet bør bytte side og heller samarbeide med de borgerlige partiene.

Også KrF har åpnet for et tettere samarbeid med Vedums parti, som har fosset fram på meningsmålingene det siste året. På noen målinger har de vært landets nest største parti, med en oppslutning på 20 prosent.