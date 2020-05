Dette sa politimennene til hverandre i minuttene før George Floyd døde

En av politibetjentene var bekymret da Floyd lå på bakken, men ble ikke hørt.

I forbindelse med drapssiktelsen mot Chauvin har politiet nå skrevet en rapport, offentliggjort av blant andre New York Times, der mange av detaljene rundt pågripelsen kommer frem.

Årsaken til at politiet rykket ut var at en matbutikk ringte inn og meldte om at Floyd hadde forsøkt å betale for noen sigaretter med en falsk 20 dollar-seddel.

Politiet mottok meldingen klokken 20.01, skriver avisen. Syv minutter senere ankom to politibetjenter åstedet. Den drapssiktede Derek Chauvin var ikke en av disse, men ankom stedet noen minutter senere.

Den butikkansatte sier ifølge avisen at seddelen var åpenbart falsk, og blekket så ferskt at det fremdeles var flytende.

Gjorde motstand

Senere ankom flere politibetjenter stedet, blant dem Chauvin. Sammen forsøkte de å få Floyd inn i politibilen.

«Mr. Floyd gikk ikke frivillig inn i bilen og gjorde motstand, falt med vilje ned, sa at han ikke skulle inn i bilen, og nektet å stå stille», ifølge dokumentet.

Han skal også allerede her ha klaget på at han ikke fikk puste, og sagt til politibetjentene at han var klastrofobisk.

Etter at politimennene hadde forsøkt å få Floyd inn i bilen i rundt fire minutter ble afroamerikaneren dyttet ned i bakken av Chauvin. Her ble Floyd ble liggende med håndjern og ansiktet mot asfalten mens to andre politibetjenter holdt bena og ryggen hans nede.

Samtidig tok Chauvin sitt venstre kne og presset det mot Floyds hals. Mens dette skjedde gjentok Floyd flere ganger at han ikke fikk trukket pusten:

– «Jeg får ikke puste», «mama» og «vær så snill», sa Floyd, ifølge rapporten.

En av betjentene avfeide Floyd:

– Du snakker fint, sa politibetjentene ifølge rapporten.

Bekymring

En av dem, Lane, spurte om de skulle rulle Floyd over på siden.

– Nei, han forblir der vi har ham, svarte Chauvin.

– Jeg er bekymret for akutt delirium eller hva det heter, sa Lane.

Delirium er en akutt forvirring som gjør at hjernens funksjoner svikter.

– Det er derfor vi har ham på magen, responderte Chauvin.

Klokken 20.24 sluttet Floyd å bevege seg, viser videobilder fra stedet, blant annet fra politibetjentenes kroppskameraer.

Tre minutter senere fjernet Chauvin kneet fra nakken til Floyd. Deretter ble en ambulanse tilkalt.

Totalt hadde den drapssiktede Chauvin hatt kneet i nakken på Floyd i 8 minutter og 46 sekunder, heter det i rapporten. Her står det også at politiet er opplært i at denne formen for kontroll er farlig.

George Floyd ble erklært død klokken 21.25.

Kvelning ikke dødsårsak alene

Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten døde ikke George Floyd av kvelning alene. Han skal også ha hatt underliggende hjerteproblemer. Det avviser familien.

Disse to faktorene kombinert med hans generelle helsetilstand og at han kan ha vært påvirket av rusmidler, er den sannsynlige dødsårsaken, står det i den offisielle foreløpige obduksjonsrapporten utarbeidet av delstatsmyndighetene i Minnesota og som flere amerikanske medier siterer.

Floyds etterlatte avviser at Floyd hadde underliggende helseproblemer og har engasjert en uavhengig patolog for å få utført en ny obduksjon.

Familiens advokat Ben Crump sier Floyds etterlatte ikke stoler på «noe som kommer fra Minneapolis-politiet».