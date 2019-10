En personbil som havnet på taket og en mann som ikke ville ha hjelp. Dette skjedde i minuttene før ambulansekapringen.

OSLO (Nettavisen): En 32 år gammel mann fra Asker er siktet for drapsforsøk etter ambulansekapringen i Oslo tirsdag.

Da han ble stanset etter en vill ferd fra Rosenhoff til Sandaker og Torshov fant politiet en hagle, et replikavåpen og narkotika. I tillegg er en 25 år gammel kvinne fra Gjøvik siktet i saken. Hun var sammen med mannen da han kjørte av veien med en personbil før ambulansekapringen.

Torsdag var det fengslingsmøte for de to, der begge fikk varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud i henholdsvis to uker for kvinnen og fire uker for mannen.

Det er foreløpig ikke klart hva slags relasjon det er mellom de to. Kvinnens forsvarer sier det var tilfeldig at hun var med mannen i bilen som kjørte av veien.

32-åringen er i tillegg til drapsforsøk, siktet for befatning med våpen og oppbevaring av narkotika etter paragraf 232 i straffeloven, som gjelder grov narkotikaovertredelse. Kvinnen er siktet for befatning med våpen og for medvirkning til oppbevaring av narkotika.

Begge de siktede varetektsfengsles med brev- og besøksforbud. For kvinnen gjelder dette i to av fire uker. Politiet fikk ikke rettens medhold i at de siktede skal holdes i full isolasjon i deler av varetekten.

Spesialenheten: Fant prosjektil på kafe

Politiet skjøt mot kapreren og ambulansen og brukte også politibiler og en ambulanse for å tvinge kapreren av veien. Samtidig etterforsker Spesialenheten for politisaker rutinemessig politiets bruk av maktmidler og polititjenestemennene som var involvert i jakten.

Etterforskningsleder Knut Wold bekrefter overfor Nettavisen at de har tatt beslag i et prosjektil fra en kafé på Torshov samt fire tjenestevåpen. Prosjektilet skal ha rammet kafeen da politiet skjøt mot den kaprede ambulansen. I forbindelse med våpenbeslagene har Spesialenheten også tatt ut siktelse mot fire tjenestemenn. Dette er rutine når politiets våpenbruk etterforskes. Torsdag ettermiddag hadde Spesialenheten avhørt fem politifolk som var med på å stanse ambulansekapreren. Flere avhør gjenstår.

Nettavisen har sett nærmere på hva som skjedde i minuttene før 32-åringen tok kontroll over en ambulanse på Rosenhoff og videre fram til han ble pågrepet.

KJØRTE AV VEIEN: - Det var like etter klokka 12.30 tirsdag 22. oktober at politiet fikk melding om en trafikkulykke ved Rosenhoff i Oslo, der en bil hadde havnet på taket på gang- og sykkelveien noen hundre meter nedenfor Sinsenkrysset. På dette bildet ser vi mannen som kjørte bilen gå av gårde bærende på en sekk og en blå Ikea-pose. Foto: Tipser (Nettavisen)

Havnet på taket med personbil

Det var like etter klokka 12.30 tirsdag 22. oktober at politiet fikk melding om en trafikkulykke ved Rosenhoff i Oslo, der en bil, en eldre Saab, hadde havnet på taket på gang- og sykkelveien 750 meter unna Sinsenkrysset.

Deretter fikk politiet meldinger om at en mann stakk fra stedet til fots og videre at han var observert med et våpen. Det var også meldinger om at han siktet på folk.

Kort tid etter tok mannen kontroll over en ambulanse som kom til stedet. Med denne kjørte han av gårde i høy fart, ifølge politiet.

Et øyenvitne, Christopher Dambakk, sto i kontorlokalet i 4. etasje i Trondheimsveien 184 med god utsikt til rundkjøringen og gang- og sykkelveien der bilen havnet på taket. Han forteller at hans inntrykk var at bilen hadde kommet i retning fra Sinsenkrysset i stor fart.

- Så ut som han bar tungt



- Han var allerede ute av bilen da jeg så ham. Vi trodde han var full eller rusa, og vi så at han begynte å gå nedover etter å ha krabbet ut av bilen. Han bar på en blå Ikea-pose og hadde en sort bag på ryggen, og det så ut som han bar tungt, sier Dambakk til Nettavisen.

Han var vitne til at mannen krysset veien nedenfor rundkjøringen og så at han bare fortsatte forbi noen som åpenbart forsøkte å stoppe ham for å hjelpe.

- Ambulansen kom opp veien på vestsiden av bygget jeg befant meg i (Mailundveien). Folk på gata pekte i den retningen mannen hadde gått. En fra ambulansen gikk ut av bilen og fulgte etter mannen, mens ambulansen svingte rundt i rundkjøringen og ned Trondheimsveien. Etter noen få minutter fikk vi nyhetsmelding om at en ambulanse var kapret, forteller Dambakk.

Fra sitt utsiktspunkt i kontorbygget kunne han se og høre at det strømmet på med andre nødetater til området.

FANT PROSJEKTIL: Spesialenheten for politisaker sier at de regner med at politiet avfyrte skudd mot dette bakeriet på Torshov da de forsøkte å stanse ambulansekapreren tirsdag. Bakeriet Backstube ligger i krysset Vogts gate - Hegermanns gate på Torshov. Foto: Anders R. Christensen (NTB scanpix)

Kjørte på barnevogn

Flere politipatruljer fulgte etter den stjålne ambulansen samtidig som det ble gitt bevæpningsordre. Politiet fulgte etter ambulansen mot Torshov. En kvinne med barnevogn med tvillinger ble påkjørt og tre andre var nær ved å bli truffet av ambulansen i nærheten av Sandaker Senter. Disse personene ble sendt til sykehus og legevakt, men slapp fra det uten alvorlige skader.

Det ble løsnet skudd mot ambulansen for å stanse den.

- Det var skremmende

På bakeriet og kafeen Backstube i Hegermans gate/Vogts gate på Torshov opplevde ansatte og gjester først å høre sirener og så et høyt smell mot vinduet. En politikule skal ha truffet vinduet.

- Det var skremmende, sier asisterende butikksjef Ricardo Calvar til NTB om det som skjedde midt i lunsjrushet på kafeen med rundt 20 gjester til stede.

- Plutselig kom det et smell mot vinduet. Det var et høyt smell, og vi visste ikke om det kom innenfra eller utenfra. Det første jeg tenkte, var at noen skjøt her inne. Så løp alle i lokalet mot toalettene og bakdøren, sier Calvar.

Hullet i vinduet kom rundt 170 centimeter over bakken.

En politibil og en annen ambulanse ble benyttet for å stanse den farlige ferden. Dette skjedde ved at man kjørte inn i ambulansen fra to sider. Ferden endte i Krebs’ gate på Torshov rundt klokka 12.45.

- Hørte masse skudd

- Jeg så plutselig bare masse politibiler, og så hørte jeg masse skudd - i to omganger tror jeg, uttalte Sina Engan til Nettavisen mens dramaet pågikk.

Et øyenvitne forteller til Nettavisen at han så politiet aksjonere mot ambulansen like før ferden endte utenfor porten til en bygård i Krebs’ gate mellom Torshovparken og Soria Moria. Han så politiet bevege seg mot ambulansen og avfyre skudd og at det da skal ha vært minst én person i ambulansen. Nettavisens reporter på stedet så kulehull i døra på ambulansen.

BARNEVOGN: En kvinne med barnevogn med tvillinger ble påkjørt og tre andre var nær ved å bli truffet av ambulansen i nærheten av Sandaker Senter. Foto: Kjetil Bortelid Mæland (Nettavisen)

Da politiet fikk kontroll over ambulansen og mannen som kjørte den, var det ikke andre personer i bilen. Kvinnen som ifølge vitner var sammen med mannen da bilen havnet på taket på Rosenhoff ble etterlyst og senere pågrepet på et butikksenter.

Politiet opplyste på pressekonferansen tirsdag at de beslagla en hagle og en Uzi maskinpistol, i tillegg til vesentlige mengder narkotika i den kaprede ambulansen. Overfor sin forsvarer har 32-åringen forklart at han var i besittelse av en uladd hagle og et replikavåpen.

Spesialenheten for politisaker undersøker politiets maktbruk i forbindelse med ambulansekapringen og har fått bistand fra Kripos.