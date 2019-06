Dette skjedde i natt, 10. juni

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 2. pinsedag, mandag 10. juni.

Se oppsummering i videoen over.

Bilbrann på Tåsen

Det brant i to biler på Tåsen i Oslo natt til mandag. I tillegg ble det varmt for en tredje bil. Politiet undersøker om brannen kan ha blitt påsatt.

Det er andre natt på rad det brenner i biler i Oslo. Politiet undersøker om brannene på området Rusta fra natt til søndag også ble påtent.

To soldater skadd

En soldat fikk moderate skader, den andre lettere skader i forbindelse med håndtering av ammunisjon på Skjold militærleir i Troms søndag kveld.

Sent søndag kveld fikk Nordlys bekreftet at soldatene er to menn i 20-årene.

Bygningskollaps

En kvinne døde og to ble kritisk skadd da en kran kollapset over et seks etasjers leilighetsbygg i Dallas i Texas søndag, ifølge brannvesenet.

Kranen kollapset mens det var tordenvær og kraftig vind i Dallas, opplyser talsperson for redningsmannskapene til brannvesenet, Jason Evans.

Kranen som kollapset under uværet søndag formiddag lokal tid, falt tvers over veien og over et leilighetsbygg, der den rev et stort hull ned i bygget på den andre siden. Foto: Scott Flodin / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Canada forbyr engangsplast

Inspirert av EU vil den canadiske regjeringen innføre forbud mot engangsplast allerede fra 2021. Den offisielle kunngjøringen er ventet mandag.

Det er en ansatt i regjeringsapparatet som sent søndag lokal tid sier at statsminister Justin Trudeau vil komme med miljøbomben på en pressekonferanse mandag.

I desember i fjor banket EU igjennom det varslede forbudet mot q-tips, sugerør, plastbestikk og andre engangsartikler av plast. Canada er så imponert at de nå kommer et superkjapt og inspirert forbud. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Seier for Bruins

St. Louis Blues kunne vunnet hele NHL-sluttspillet i den sjette finalekampen søndag, men Boston Bruins beit fra seg på bortebane og vant 5–1.

Dermed blir sjuende og siste kamp onsdag, lokal tid, som avgjør hvem som blir årets Stanley Cup-mestre. (©NTB)