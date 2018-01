Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag.

Trump utsatte utdeling av «mediepriser»

USAs president Donald Trump skulle egentlig dele ut prisene for «årets mest uærlige og korrupte mediepriser» mandag. Dagen før skriver han på Twitter at han har valgt å utsette prisen til 17. januar og begrunner det med at «interessen og viktigheten i disse prisene er mye større enn noen kunne ha forventet».

Politisk ladet Golden Globe

Den amerikanske prisutdelingen Golden Globe gikk av stabelen i California natt til søndag. Da gjestene ankom den røde løperen ble teppet mørklagt i svarte kjoler og smokinger, noe som på forhånd var oppfordret til for å protestere mot seksuell trakassering.

Dataangrep er lederes største bekymring



Samtidig som at frykten for dataangrep er størst, oppgir hver fjerde virksomhet at de ikke er godt nok sikret mot dette, skriver Finansavisen. Dataangrep topper foran konjunkturnedgang på listen over det norske ledere bekymrer seg mest for. De tre neste punktene er finanskrise, negativ medieoppmerksomhet og betydelig bortfall av ansatte.

Sør-Korea vil diskutere familiegjenforening mend nord

Tirsdag møtes landene til høynivåsamtaler hvor blant annet Nord-Koreas deltakelse i vinterlekene i Pyeongchang skal diskuteres. Nå åpner Sør-Korea også for diskusjoner om familiegjenforening og muligheter for å redusere militære spenninger.

Staten krever bønder for 25 millioner kroner

Kravene fra Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen på nærmere 25 millioner kroner er fordelt på 286 saker mellom 2010 og 2017, der bønder uaktsomt eller ved bevisst juks skal ha produsert flere svin eller fjærfe enn tillatt, skriver Nationen. I sakene kreves det erstatning for inntekt fra dyrene som er ulovlig produsert, og tilbakebetaling av jordbrukstilskudd for dyrene.

