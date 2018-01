Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 18. januar.

Eldre kvinne skadd i brann

En kvinne ble alvorlig skadd etter en brann i en boligblokk i Bærum. To andre personer fikk i seg røyk.

Brannvesenet fikk raskt kontroll over brannen i Oksenøyveien og opplyste like etter klokken 1 at brannen var slukket.

New York Times fikk Trump-pris



USAs president Donald Trump annonserte vinnerne av sine «Fake News Awards». Ifølge Fox News topper The New York Times listen.

Kort tid etter at Trump kunngjorde prisutdelingen på Twitter, så nettsiden han lenket til ut til å være nede.

Vannet flyter forbi isproppen i Driva

Arbeidere fikk hull på snø- og isdemningen over elven Driva i Oppdal. Entreprenøren håper de evakuerte raskt kan flytte hjem.

Tirsdag ble 38 personer evakuert fordi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var usikre på hvordan vannet ville oppføre seg.

Ny toppnotering i flytrafikken



Lavprisselskapene bidro til fortsatt vekst i den globale flytrafikken i 2017 og sørget for ny passasjerrekord, opplyste FNs luftfartsorganisasjon.

Rutefly hadde til sammen 4,1 milliarder passasjerer i 2017, en økning på 7,1 prosent fra året før, ifølge foreløpige tall fra FN-organet International Civil Aviation Organization (ICAO).

Apple henter hjem milliarder

Apple opplyste at selskapet vil hente deler av utenlandsformuen til hjemlandet USA og dermed betale 300 milliarder kroner i skatt.

Selskapet opplyser at de kommer til å bruke deler av pengene de overfører til USA til å investere i nye prosjekter i landet.

