Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 19. januar.

Bil kjørte inn i folkemengde på Copacabana

Minst elleve personer ble skadd da en bil kjørte inn i en folkemengde på promenaden ved den sagnomsuste stranden Copacabana i Rio de Janeiro i Brasil.

Politiet tror ikke påkjørselen ble gjort med vilje.

To pågrepet etter å ha truet familie

To menn ble pågrepet etter at en familie i Stjørdal i Trøndelag ble truet med våpen sent torsdag kveld. I forbindelse med pågripelsene beslagla politiet en gasspistol.

Politiet sier det kan være vanskelig å se forskjell på ulike våpentyper og at familien oppfattet at de var truet på livet. Ingen kom fysisk til skade i hendelsen.

Bilbranner i Oslo

Politiet meldte om flere bilbranner på Haugerud i Oslo klokken 1.41. To biler var påtent, men flere andre fikk skader som følge av spredning eller intens varme.

Politiet fikk opplysninger om at en gutt på rundt 15 år hadde løpt fra stedet og søker etter denne gutten.

Chelsea Manning registrert som senatorkandidat



Chelsea Manning, som ble benådet av president Barack Obama januar i fjor, ble offisielt registrert som senatorkandidat til Demokratenes nominasjonsvalg i delstaten Maryland i 2018.

Delstaten representeres i dag av demokratene Ben Cardin og Chris Van Hollen.

Zuccas Rangers seiret på hjemmebane

Mats Zuccarello og New York Rangers vant 4-3 over Buffalo Sabres på hjemmebane i Madison Square Garden torsdag.

Den norske stjernespilleren fikk totalt 20 minutter og 8 sekunder på isen tirsdag. Han noterte seg for to skudd på mål.

