Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 23. januar.

Kongressen vedtok budsjettavtale

Kongressen i Washington stemte for en midlertidig budsjettavtale. Dermed er budsjettkrisen avblåst inntil videre og offentlige etater kan åpne igjen.

Avtalen sikrer finansiering av offentlige utgifter fram til 8. februar, og ble også godkjent av president Donald Trump.

Enebolig totalskadd i brann på Askøy

En enebolig på Askøy utenfor Bergen ble totalskadd da det brøt ut brann i huset. Politiet fikk melding om brannen klokken 1.27. Fem personer oppholdt seg i boligen, derav fire barn. Alle kom seg ut.

Like før klokken 3 meldte brannvesenet at de hadde brannen under kontroll.

Eksplosjon på borerigg i USA

Fem arbeidere er savnet etter en eksplosjon på en landbasert borerigg i Oklahoma i USA. Eksplosjonen startet en voldsom brann, men brannvesenet har ikke forsøkt å slukke den direkte for å unngå spredning av farlige stoffer og gasser.

Presseforbundet vil revurdere klageordning

Norsk Presseforbund mottar stadig flere klager til Pressens Faglige Utvalg på publikasjoner som ikke er tilknyttet forbundet, men det kan det bli slutt på.

En slik endring vil føre til at nettsteder som Document og Resett ikke lenger blir ettergått av PFU, med mindre de melder seg inn i en presseorganisasjon.

Bill Cosby med første opptreden etter overgrepssaken

Den overgrepstiltalte komikeren Bill Cosby hadde mandag sin første offentlige opptreden etter at han ble anklaget for overgrep i 2015.

Den 80 år gamle komikeren var på scenen i rundt en time på en jazzklubb i hjembyen Philadelphia.

