Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 26. januar.

Minst 33 døde i sykehusbrann i Sør-Korea

Minst 33 mennesker omkom i en brann på et sykehus i byen Miryang i Sør-Korea. Ifølge nyhetsbyrået AFP skal i tillegg over 70 personer være skadd. For 13 av dem er tilstanden kritisk.

Videobilder viste tykk, grå røyk som steg opp fra sykehuset, som var fullstendig omringet av brannbiler.

Flere ungdommer alkoholforgiftet

En rekke ungdommer ble behandlet for alkoholforgiftning på Narvik sykehus i løpet av natten.

– Det er snakk om ungdom i alderen 15, 16, 17. De har alle vært på et arrangement på den samme restauranten. Mellom fem og ti skal ha vært mer eller mindre bevisstløse og ble lagt inn på sykehus for behandling, sier Fred Leirvik, operasjonsleder i Nordland politidistrikt.



– Trump ville sparke Mueller i juni

President Donald Trump ville sparke spesialetterforsker Robert Mueller i juni, men ombestemte seg da en rådgiver truet med å gå av, skrev The New York Times.

Avisen siterer fire anonyme kilder som skal ha fått beskjed om hendelsen. Mueller, som har ansvaret for Russland-granskingen, skal ha fått vite om episoden de seneste månedene.

Én til sykehus etter bilulykke

En 22 år gammel mann ble kjørt til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke ved Tåsentunnelen i Oslo. Tre andre ble kjørt til legevakten for sjekk.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 23.34.

Protest og feiring under Australia Day

Med feiring og protest om hverandre har Australias nasjonaldag blitt feiret.

Diskusjonen om markeringen av dagen, 26. januar 1788, har blitt intensivert de siste årene. Det var da den første britiske flåten ankom Australia og undertrykkingen av urbefolkningen startet.

