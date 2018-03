Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 19. mars.

Funn av nye utslipp

Det er avdekket nye tilfeller av utslipp fra Hydros Alunorte-anlegg i Brasil. Samtidig varsler selskapet i en pressemelding at de utvider den uavhengige granskningen av saken og iverksetter internrevisjon.

Hydro-sjefen legger seg flat og beklager overfor lokalbefolkningen.

To skadd i eksplosjon i Texas

Minst to personer ble skadd i en eksplosjon i Austin i delstaten Texas i USA, ifølge lokale myndigheter.

Det er foreløpig ikke klart om hendelsen har sammenheng med de dødelige brevbombeangrepene som har funnet sted i delstaten de siste ukene. Totalt har to personer blitt drept og to skadd i tre angrep.

Vil innføre dødsstraff for narkoselgere

Det ble kjent at president Donald Trump mandag legger fram en plan for å bekjempe narkomisbruk, som blant annet inneholder dødsstraff for folk som smugler og selger narkotika.

Den amerikanske presidentens plan vil oppfordre Kongressen til å skjerpe strafferammen for narkotikasmuglere, opplyser tjenestemenn fra Det hvite hus.

Protestaksjon nådde 11 millioner kroner

Protestaksjonen mot blomsteraksjonen til støtte for justisminister Sylvi Listhaug (Frp) hadde natt til mandag samlet inn over 11,3 millioner kroner til Leger Uten Grenser.

Til sammen har over 53.000 gitt penger til aksjonen.

Brøt Federers seiersrekke

Argentineren Juan Martin del Potro overlevde tre matchballer mot Roger Federer, før han kunne innkassere en seier på 6-4, 6-7, 7-6, i Indian Wells-finalen.

29 år gamle Del Potro er den første argentineren som tar seieren i den prestisjefulle USA-turneringens 42 år lange historie.

