Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 4. april.

USA ut mot Kina

Det hvite hus anklaget Kina for å «forvrenge det globale markedet» etter at kineserne mandag innførte toll på 128 amerikanske varer.

– I stedet for å gå etter rettferdig amerikansk eksport må Kina stanse dets urettferdige handelspolitikk som er skadelig for USAs nasjonale sikkerhet og som forvrenger det globale markedet, sa talsperson for Det hvite hus, Lindsay Walters, i en uttalelse.

Antatt omkommet

En 71 år gammel krabbefisker er antatt omkommet utenfor Arendal i Aust-Agder. Hovedredningssentralen avsluttet søket etter mannen mandag kveld.

Båten til mannen ble funnet førerløs ved Spornes på Tromøy utenfor Arendal. Hovedredningssentralen avsluttet redningsaksjonen etter fiskeren like før klokken 23, skriver VG. Videre søk blir etter antatt omkommet og blir ledet av politiet.

Nedgang på Asia-børsen

Børsene i Asia fulgte Wall Street nedover etter at Kina mandag kunngjorde at de innfører toll på 128 amerikanske varer.

Da børsen i Tokyo åpnet tirsdag falt Nikkei 225-indeksen 1,51 prosent, mens den bredt sammensatte Topix-indeksen falt 1,25 prosent.

– Vi venter at japanske aksjer faller betydelig igjen i dag, heter det i en uttalelse fra Okasan Online Securities.

FpU vil innføre et tredje juridisk kjønn

Fremskrittspartiets Ungdom vil stryke juridisk kjønn og fjerne alle former for kvotering.

– Det er utdatert å skille mellom menn, kvinner og andre. På veien mot å fjerne juridisk kjønn, vil vi innføre en tredje juridisk kjønnskategori for dem som ikke føler seg som mann eller kvinne, sier formann i FpU Bjørn-Kristian Svendsrud til Klassekampen.

FN til Myanmar

FNs sikkerhetsråd kunngjorde at de får tilgang til Myanmar, men det er usikkert hvorvidt de får reise til delstaten Rakhine hvor tusenvis er drevet på flukt.

Rundt 700.000 rohingyaer er drevet på flukt fra delstaten til Bangladesh siden august i fjor. FN-etterforskere forsøker nå å finne ut om det er begått folkemord mot den muslimske minoriteten, men så langt har ikke myndighetene i Myanmar gitt dem tilgang.

