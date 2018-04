Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 5. april.

Bio tatt i ed

Valgkommisjonen erklærte Julius Maada Bio (53) fra Sierra Leones folkeparti (SLPP) til vinneren av presidentvalget i landet. Natt til torsdag ble han tatt i ed.

Opposisjonskandidaten Bio, som i noen måneder i 1996 ledet militærjuntaen som styrte landet, vant lørdagens valg med 51,81 prosent av stemmene.

Sanksjoner mot oligarker

USA vil denne uken innføre sanksjoner mot flere oligarker som følge av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016, melder Reuters.

Kilder nyhetsbyrået har snakket med sier flere av dem som vil bli rammet av sanksjonene har nære forhold til Russlands president Vladimir Putin.

Vil unngå kald krig

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier organisasjonen ikke ønsker en ny kald krig og vil jobbe for et mer konstruktivt forhold til Russland.

– Vi ønsker ikke et nytt våpenkappløp, så vi ser på hvordan vi kan svare på en sterk og forutsigbar, men også kalkulert og defensiv, måte, sa Stoltenberg til pressen under et besøk i Canada onsdag.

Alta Frp vil til Troms

Om sammenslåingen av Troms og Finnmark ikke skjer, ønsker Alta Frp at byen løsriver seg fra Finnmark og blir en del av Troms.

Leder for Alta Frp, Odd Erling Mikalsen, ser kun fordeler med at Finnmark og Troms slås sammen.

– Vi er oppbrakt over tunnelsynet og det ensidige fokuset på fylkeshovedstaden Vadsø. Motoren i Finnmark og vekstsenteret Alta blir nærmest glemt, sier Mikalsen til Klassekampen.

Norge sjette billigst

Norge er det sjette rimeligste landet i verden for kjøp av alkohol, sigaretter og flere narkotiske stoffer i forhold til inntekt. Året før lå vi på 19.-plass.

Indeksen viser at Norge, sammen med Iran og Sør-Korea, er det landet hvor prisindeksen faller mest på ett år. Det utgjør at Norge klatrer 13 plasser opp på listen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken