Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 6. april.

Kjedekollisjon i Lærdal

En 45 år gammel mann er alvorlig skadd etter at fem lastebiler og en personbil havnet i en kjedekollisjon på E16 ved Jutlamannen i Lærdal i Sogn og Fjordane natt til fredag.

– Et av vogntogene i følget har sklidd og gått på tvers. Det har medført at vogntogene bak har kjørt inn i den bilen, sa operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til NTB.

Trump vil ha mer toll

President Donald Trump vil øke tollen på kinesiske varer med 100 milliarder dollar, etter at Kina besvarte USAs tollinnførsel med øye for øye onsdag.

Trump har bedt handelsrepresentanter vurdere å øke tollen ytterligere og se på hvilke varer det skal gjelde, som følge av Kinas «urettferdige gjengjeldelse».

Frp ut mot Høyre-resolusjon

Fremskrittspartiets Helge André Njåstad mener at å øke engangsavgiften, som Høyre skal stemme over i helgen, er et brudd på regjeringsplattformen.

I resolusjon foreslås det å øke engangsavgiften. Men etter det NTB erfarer, ligger det ikke an til at forslaget vil få flertall før debatten settes i gang.

Arrestordre på Lula

Den brasilianske dommeren Sergio Moro har utstedt en arrestordre på Brasils tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva.

Moro ber Lula frivillig gå til politiet innen 24 timer, for å begynne å sone sin 12 år og en måned lange fengselsstraff, melder nyhetsbyrået Reuters.

Trump avviser betaling

USAs president Donald Trump sier han ikke kjente til at advokaten hans, Michael Cohen, betalte pornostjernen Stormy Daniels 130.000 dollar.

På spørsmål fra pressen torsdag om hvorvidt han visste om betalingen svarte han kontant nei. Det er første gang Trump uttaler seg om saken.

