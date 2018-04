Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 9. april.

Luftangrep mot militær flyplass i Syria

Syriske medier meldte om et luftangrep på en militær flyplass i Homs-provinsen i Syria. Meldingene kom få timer etter at USAs president Donald Trump langet ut mot det syriske regimet for det USA mener var et kjemiske angrep mot byen Douma.

USA avviser at de står bak angrepet mot flyplassen, der det meldes om flere døde.

Tvangsutsendt fra Norge – dømt til fengsel i Rwanda

En tidligere forsker ved Universitetet i Bergen, som ble tvangsutsend fra Norge i 2016, er dømt til ti års fengsel i hjemlandet Rwanda, ifølge Dagbladet.

Joseph Nkusi kom til Norge i 2009. Både Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda (UNE) og Oslo tingrett kom fram til at Nkusi ikke sto i fare ved å bli sendt tilbake til hjemlandet.

Høie ber Støre avklare Stenseng-utsagn

Høyre-nestleder Bent Høie ber Ap-leder Jonas Gahr Støre avklare om det stemmer at partiet vil ta avstand fra regjeringen, slik Kjersti Stenseng (Ap) sa lørdag. Han mener at om Stensengs linje vinner fram, vil det rokke ved stabiliteten i det norske samfunnet, og ber Støre avklare dette, ifølge Aftenposten.

Opposisjonen i Ungarn går av



Lederne i Ungarns to største opposisjonspartier kunngjorde at de trekker seg etter statsminister Viktor Orbáns solide valgseier. Opposisjonen hadde håpet å unngå nettopp dette, og etter at valgresultatene var klare, varslet både ledelsen i sosialistpartiet og i ytre-høyre-partiet Jobbik at de trekker seg.

Reed vant US Masters



Den 27 år gamle amerikaneren Patrick Reed vant US Masters. Han avsluttet årets første majorturnering i golf med 15 slag under par.

Det er første gang Reed vinner en majorturnering, men det var ingen enkel seier. Reeds landsmenn Rickie Fowler og Jordan Spieth, brukte sammenlagt kun ett og to slag mer enn vinneren.

