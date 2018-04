Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 11. april.

Lavrov lover å se på saken til Frode Berg



Tidligere utenriksminister Børge Brende (H), som er i Moskva på jobbtur som leder for Verdens økonomiske forum (WEF), diskuterte saken til Frode Berg med den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov. Lavror lovet å se på saken og sette seg inn i den.

Berg sitter varetektsfengslet i Moskva, siktet for spionasje. Han nekter straffskyld, og jobber for løslatelse og frafallelse av anklagene mot seg.

USA og Russland stanset Syria-resolusjoner

USA og Russland satte ned foten for hverandres forslag om en granskning av det påståtte kjemiske angrepet i Syria. Dermed ble ingen av dem vedtatt.

Til sammen stemte sikkerhetsrådet over tre forskjellige resolusjonsforslag, og det var tolvte gang Russland benyttet seg av vetoretten i FNs sikkerhetsråd for å blokkere en resolusjon som hadde det syriske regimet som mål.

Zuckerberg grillet i fem timer i Senatet

Facebook-sjef Mark Zuckerberg la seg flat da han i flere timer ble grillet om personvernskandalen med Cambridge Analytica. Tirsdagens seanse i Senatet er den første av to høringer. Onsdag skal Zuckerberg forklare seg for Representantenes hus.

– Vi har ikke gjort nok for å hindre at verktøyene vi har utviklet blir brukt til å skade. Det innebærer blant annet falske nyheter, utenlandsk innblanding i valg og hatprat, i tillegg til personopplysninger, sa Zuckerberg.

Enighet i Spekter-oppgjøret

YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter er enige i årets innledende forhandlinger om lønnstillegg, kompetansesatsing samt AFP og slitertillegg.

For medlemmer i LO og YS er det avtalt et generelt tillegg på 1.950 kroner per år. Samtidig vil lavtlønte få et tillegg på 4.875 kroner i året. Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2018.

Fisk på veibanen etter trailervelt

En trailer full av fisk veltet på E134 i retning Kongsberg. En annen trailer kjørte inn i en hage.

– «Fiskebilen» hadde veltet og den andre traileren klarte ikke å stoppe og valgte å kjøre ut istedenfor å kjøre inn i «fiskebilen», skriver politiet, som sperret av veien, på Twitter.

