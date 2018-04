Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 12. april.

May kalte inn til krisemøte om Syria

Storbritannias statsminister Theresa May har kalt inn regjeringen til et hastemøte for å diskutere en eventuell reaksjon på det påståtte kjemiske angrepet i Syria. Ifølge kilder BBC har snakket med er May klar til å bidra i et eventuelt angrep i Syria uten godkjenning fra Parlamentet.

Ap-politiker raser etter Tajiks tale-nekt

Nestleder i Rogaland Ap, Hege Haukeland Liadal, har gått hardt ut mot de fem partikollegaene som stemte for å nekte Ap-nestleder Hadia Tajik å tale 1. mai.

– Jeg er sjokkert over at fem styremedlemmer i LO Nord-Rogaland, med bakgrunn fra Arbeiderpartiet, valgte å fremme ett forslag om at nestlederen i Arbeiderpartiet ikke skal få tale på fellesarrangement i Haugesund og Sauda, sier stortingsrepresentanten til VG.

Skoleskytter vil gi arven sin til ofrene

Parkland-skytteren Nikolas Cruz ønsker å gi arven sin – som kan være på flere millioner kroner – til ofre og pårørende etter skoleskytingen i Parkland i Florida i februar. Dette kom fram under en rettshøring, der det ble diskutert hvorvidt han skal dekke advokatutgiftene sine selv.

19 år gamle Cruz er tiltalt for 17 drap og 17 drapsforsøk.

Ekspertene er enige om fire forskjellige utdanningsretninger som det tryggeste valget når søknadsfristen for høyere utdanning går ut søndag. De tryggeste yrkesretningene er helse, teknologi og IT, fagbrev og lærer, sier Victoria Sparrman ved Statistisk sentralbyrå (SSB) og kompetansedirektør i NHO Are Turmo.

Rekordår for Thorbjørn Egner-arvingene

Thorbjørn Egners barn, som forvalter opphavsrettighetene til farens åndsverk, opplevde et rekordår i fjor. Siden selskapet Thorbjørn Egner AS ble opprettet i 2000 har det oppnådd et samlet resultat på 62 millioner kroner før skatt, ifølge Dagens Næringsliv.

Inntektene stammer i hovedsak fra godtgjørelser fra Egners bøker, teateroppsetninger og tekster, både i Norge og utlandet.

