Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 13. april.

Trump og May enige om at kjemiske angrep må føre til reaksjoner

USAs president Donald Trump og Storbritannias statsminister Theresa May er enige om at bruken av kjemiske våpen i Syria ikke må gå ubemerket hen.

De to allierte statslederne snakket med hverandre på telefon sent torsdag kveld. Syria og deres allierte, Russland, har benektet enhver bruk av kjemiske våpen.

Helleland vil stoppe «kvakksalvere»

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) vil ha full gjennomgang av lovverket mot useriøse aktører som markedsfører alternativ behandling.

– Jeg blir veldig opprørt over at det går an å utnytte mennesker som er syke på denne måten, sier Helleland til Aftenposten.

Unge unngår debatter på nett

Færre unge deltar i nettdebatter nå enn for fire år siden, samtidig opplever flere å bli utsatt for netthets, viser tall fra Medieundersøkelsen 2018. I 2014 svarte om lag halvparten i aldersgruppa 16–25 år at de hadde deltatt i nettdebatter i medienes kommentarfelt og på sosiale medier. Fire år senere er denne andelen redusert til en tredel. Blant eldre er tendensen motsatt, skriver Klassekampen.

Ny bok om Trump

Tidligere FBI-sjef James Comey omtaler Donald Trump som «uetisk» i sin nye bok. Han hevder også at presidenten krever lojalitet som en mafiaboss. Boken «A Higher Loyalty» kommer først ut neste uke, men amerikanske medier har allerede fått tilgang til den.

Mann i flammehav kåret til verdens beste fotografi

Ronaldo Schemidt vant årets foto i kåringen «World Press Photo 2018», for å ha fanget øyeblikket en venezuelansk demonstrant i fyr løper ned en gate med flammene rundt seg. Episoden fant sted under voldelige sammenstøt mellom opprørspoliti og motstandere av president Nicolas Maduros regime i den venezuelanske hovedstaden Caracas.

