Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 16. april.

Det hvite hus med Syria-avklaring

USAs president Donald Trump vil fortsatt at de amerikanske styrkene skal komme hjem fra Syria «så fort som mulig», ifølge Det hvite hus.

Uttalelsen kommer etter at Frankrikes president Emmanuel Macron slo fast at han hadde overbevist Trump at det er nødvendig med amerikansk nærvær i Syria på lengre sikt.

Forslag om hevnporno-lov

Regjeringen vil legge fram et nytt lovforslag som tar sikte på å bekjempe hevnporno før sommeren. Det bekrefter justisminister Tor Mikkel Wara overfor Nettavisen.

I begynnelsen av mars stemte Stortinget ned et forslag fra Arbeiderpartiet om økt straff for hevnporno, men regjeringen og daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) sa de ville komme tilbake med et nytt forslag til lovendringer.

Har avsluttet medisinsk behandling

Tidligere førstedame Barbara Bushs helse er sviktende, og hun har takket nei til ytterligere medisinsk behandling.

Det opplyser en talsmann for Bush-familien. 92 år gamle Bush var førstedame i USA fra 1989 til 1993 da hennes mann, George H.W. Bush (93), var president.

Henger med eksplosiv last veltet

En tilhenger med eksplosiv last veltet på riksvei 93 ved Kløftan nær Alta i Finnmark sent søndag.

– Vi har begynt opprydningsarbeidet og veien er sperret. Den vil nok være sperret i noen timer til, sa operasjonsleder Lars-Rune Hagen i Finnmark politidistrikt til NTB like før 0.30.

Hengeren er lastet med beholdere med blant annet hydrogen, oksygen og gjødsel, ifølge operasjonslederen.

