Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag.

Russebråket er tilbake!

Nok et vårtegn har meldt sin ankomst. I løpet av natten tok flere frustrerte naboer kontakt med politiet for å klage sin nød over russebråk.

– Vi fikk noen klager fra naboer om musikkstøy fra en russebuss ved Hvalstrand bad i 23-tiden. En patrulje rykket ut og ga dem pålegg om å dempe seg og dra fra stedet, det gjorde de. Nå er russetiden i gang, og vi er klare, sa Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt.

Undersøker mistenkelig gjenstand

Politiets bombegruppe undersøker en mistenkelig gjenstand funnet i en leilighet på Rosenhoff ved Carl Berners plass i Oslo. Gjenstanden ble i løpet av natten flyttet og sikret.

– Den er flyttet til et egnet sted og er sikret. Bombegruppen jobber med å undersøke den nå, og vi vil nok ikke vite så mye mer før i morgen utpå dagen. De har avsluttet arbeidet i leiligheten. Det samme har krimteknisk, sa operasjonsleder Cathrine Silju.

USA: Russland og Syria forsinker OPCW-inspektørene

Trump-administrasjonen sier den har bevis på at Russland og Syria har prøvd å utsette OPCWs undersøkelser av det påståtte kjemiske angrepet i Douma.

– Russiske tjenestemenn har jobbet med det syriske regimet for å sterilisere stedet for det påståtte angrepet og for å fjerne fellende bevis for bruk av kjemiske våpen, sa det amerikanske utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert torsdag.

Lance Armstrong inngår forlik

Lance Armstrong inngår forlik på 5 millioner dollar for å unngå en rettssak der han ville ha risikert å måtte betale 100 millioner dollar til myndighetene.

Armstrong sto overfor en rettssak som skulle ha startet 7. mai i Washington etter at hans tidligere lagkamerat på U.S. Postal Service-laget, Floyd Landis, hadde gått til søksmål i 2010 og krevd erstatning.

