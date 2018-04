Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag.

Norsk kvinne narkotiltalt

En norsk kvinne risikerer flere års fengsel i Spania for å være en del av et kriminelt nettverk som smuglet kokain til landet fra Sør-Amerika, ifølge VG.

Det var i april 2016 at ti personer ble pågrepet på forskjellige adresser på Kanariøyene mistenkt for å ha deltatt i smuglingen av 49 kilo kokain via en cruisebåt fra Brasil til Lanzarote.

Mann pågrepet for falsk bombe

En mann ble pågrepet etter funn av en bombelignende gjenstand i en idrettshall i Mo i Rana. 800 personer ble evakuert, men gjenstanden viste seg å være ufarlig.

– Den var rigget for at vi skulle reagere på den. Sekken var helt klart utstyrt for at den skulle vekke mistanke, sa operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt til NTB.

Ny president i Paraguay

Paraguay har valgt konservative Mario Abdo Benítez til sin nye president. Han er sønn av tidligere militærdiktator Alfredo Stroessners personlige sekretær.

46 år gamle Abdo Benítez vant med 46,5 prosent av stemmene, mot den 55 år gamle sentrumspolitikeren Efraín Alegre, som fikk 42,7 av stemmene.

Mer russebråk

Natt til mandag har det strømmet på med klager om russebråk i Oslo politidistrikt.

– Meldingene går ut på at flere russebusser samler seg på offentlige steder og spiller veldig høy musikk til stor forargelse fra dem som bor der, sa operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

– Vil motsette seg Russlands oppførsel

G7-landene er enige om å motsette seg Russlands atferd, som de mener truer freden og sikkerheten, ifølge en kilde i den amerikanske regjeringen.

– Det er enighet i G7 om å motsette seg Russlands ondskapsfulle oppførsel, sa en høytstående tjenestemann i det amerikanske utenriksdepartementet etter toppmøtet i Toronto i Canada søndag.

