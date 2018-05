Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 3. mai.

Sp-topp mener partiet må ha ny nestleder

Simen Gjølsjø, leder i Østfold Sp, mener partiets nestleder Ola Borten ikke bør bli valgt på nytt i 2019. Andre mener han kan komme tilbake som nestleder nå.

– Jeg tenker vel at om ingen melder seg, bør han ta en timeout. De er i en hengemyr, sier fylkesleder Gjølsjø til Klassekampen.

– Trump tilbakebetalte penger

Donald Trump betalte tilbake Michael Cohen de 130.000 dollarene han ga til pornostjernen Stormy Daniels. Det avslørte presidentens advokat Rudy Giuliani på Fox News.

Han sier Trump visste om ordningen i hovedtrekk, men sier betalingen var lovlig ettersom det ikke dreide seg om valgkamppenger.

Tesla med bedre resultat enn ventet

Tesla tapte mindre enn ventet i første kvartal, og selskapet sier de øker produksjonen av Model 3.

Omsetningen endte på 3,4 milliarder dollar i første kvartal og selskapet tapte 3,35 dollar per aksje. Det er mindre enn forhåndsestimatet som tilsa et tap på 3,42 dollar per aksje.

Hinter om løslatelse

USAs president Donald Trump hintet om løslatelse av amerikanere i nordkoreansk fangenskap på Twitter.

– Som mange vet, forsøkte den tidligere regjeringen lenge å få løslatt tre gisler fra en arbeidsleir i Nord-Korea, uten hell. Følg med! skrev Trump på Twitter onsdag kveld lokal tid.

Gleder seg til Brækhus-kamp

Den sagnomsuste boksepromotoren Don King sa han gleder seg stort til å se Cecilia Brækhus forsvare beltene sine i USA til helgen.

– Jeg har hørt så mye om henne, og jeg ser at hun har veldig mange belter. Jeg gleder meg virkelig til å se henne til helgen, sa han til VG under en pressekonferanse i Los Angeles onsdag.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken