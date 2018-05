Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 4. mai.

To funnet alvorlig skadd

To personer ble funnet alvorlig skadd i Flekkefjord i Vest-Agder torsdag kveld. Politiet vet ikke hva som har skjedd.

De to personene ble fraktet til sykehus. Omstendighetene personene er funnet i, tilsier at det kan ha skjedd noe kriminelt, opplyser politiet i Agder til VG.

Kontroll på brann i Porsgrunn

Brannvesenet meldte om kontroll på den kraftige brannen i den gamle, verneverdige trehusbebyggelsen i Porsgrunn sentrum klokken 1 natt til fredag. 19 personer ble evakuert.

– Det er fortsatt en del sperringer i veier og gater. Det vil det være så lenge etterslukkingen pågår og til politiet er ferdig på stedet, sa operasjonsleder Rune Hunshamar i Sørøst politidistrikt til NTB.

Vurderer å ta Frode Bergs sak til Strasbourg

Dersom norske myndigheter ikke får Frode Berg løslatt er hans eneste alternativ å ta saken til Strasbourg, sier hans russiske advokat Ilja Novikov.

– Jeg vil i samarbeid med Novikov vurdere og eventuelt fremme saken for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg før sommeren, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til VG.

Venezuelas opposisjon oppfordrer til boikott

Opposisjonen i Venezuela oppfordrer til boikott av presidentvalget 20. mai og ber kandidatene som utfordrer president Nicolás Maduro om å trekke seg.

– Ikke delta og la gatene være tomme, heter det i en uttalelse fra Venezuelas største opposisjonsallianse, Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Betingelser for Mueller-utspørring

Donald Trumps nyansatte personlige advokat, Rudy Giuliani, har flere betingelser dersom presidenten skal la seg avhøre av spesialetterforsker Robert Mueller.

Giuliani krever at utspørringen skal begrenses til et par timer og at etterforskerne kun skal ta for seg Russlands innblanding i det amerikanske valget i 2016, skriver Reuters.

Intern glipp fra Twitter berører samtlige brukere:

