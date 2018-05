Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 8. mai.

UD: Kommunal Israel-boikott ikke ulovlig

Utenriksdepartementet har konkludert med at lokal boikott av israelske varer og tjenester fra Vestbredden ikke er ulovlig, men heller ikke «tjenlig».

I slutten av 2016 vedtok bystyrene i Trondheim og Tromsø en slik lokal boikott. Halvorsen har vurdert vedtaket i Tromsø etter at Høyre, Frp og KrF klaget det inn for fylkesmannen.

Statsadvokaten i New York går av

New Yorks statsadvokat Eric T. Schneiderman, som har vært en tydelig stemme i metoo-kampanjen, går av etter at fire kvinner anklaget ham for fysiske overgrep. Han nekter samtidig for anklagene.

I februar saksøkte Schneiderman, på vegne av delstaten New York, Hollywood-produsent Harvey Weinsteins selskap for ikke å ha beskyttet sine ansatte.

Melania Trump får kritikk for ny barnekampanje

USAs førstedame Melania Trump lanserte mandag et program som skal fremme barnas sak. Nok en gang kritiseres hun for å ha kopiert sin forgjenger Michelle Obama.

I 2016 oppfordret Obama menn til å «være bedre», under et arrangement for kvinners rettigheter. Trumps kampanjeslagord er «vær best».

Styreleder inhabil i luftambulansekrisen

Styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, har meldt seg inhabil i luftambulansekrisen på grunn av bindinger hun har til Babcock SAA som skal ta over driften.

– Telle er ansvarlig for et samrøre av interesser som er helt hårreisende, sier klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge til Dagens Næringsliv.

Ferguson ute av koma

Legendariske Sir Alex Ferguson, som ble hasteoperert etter en hjerneblødning, er ute av kunstig koma og viser tegn på å komme seg, melder Daily Mail.

Avisen skriver at Ferguson sitter oppreist og snakker, men oppgir ingen kilder.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken