Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 14. mai.

Eksplosjon i Indonesia

To personer på en motorsykkel sprengte seg selv ved politiets hovedkvarter i byen Surabaya i Indonesia, opplyser nyhetsbyrået AFP. Politiet bekrefter at noen av deres ansatte er skadd i angrepet.

Angrepet kommer dagen etter at seks selvmordsbombere angrep tre kirker i byen.

Hytte overtent i Rana

I Nordland sto en hytte i full fyr i Utskarpen i Rana kommune. En kvinne i 40-årene befant seg på hytta sammen med to eller tre hunder, men kom seg trygt ut og fikk varslet brannvesenet. Kvinnen sjekkes for røykskader.

Oppfordrer til hellig krig

Al-Qaidas leder Ayman al-Zawahri oppfordrer alle muslimer til hellig krig mot USA som følge av landets beslutning om å flytte sin ambassade til Jerusalem.

USA flytter ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem i dag.

Måling: Rødt tredje størst i Oslo

I en ny måling gjennomført av Sentio Research for Oslo Arbeiderparti, får Rødt rekordhøye 9,3 prosent oppslutning, ifølge Dagsavisen. Det gjør Bjørnar MoxnesŽ parti til hovedstadens tredje største.

Målingen gir et knapt rødgrønt flertall, men stemmene er så jevnt fordelt at drøye 400 stemmer ville være nok til å snu et valgresultatet i et kommunevalg fra rød til blå seier.

Neymar årets spiller

Den brasilianske fotballstjernen Neymar mistet halve sesongen på grunn av et brudd i foten, men er likevel kåret til årets spiller i Ligue 1.

På sine 20 kamper i den franske serien rakk 26-åringen å score 19 mål for PSG. I tillegg noterte han seg for 13 målgivende pasninger.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken