Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 15. mai.

NRK-meklingen ikke i mål

Flere timer etter at meklingsfristen gikk ut, er det klokken 5.30 fortsatt ikke kommet nye opplysninger om lønnsoppgjøret i NRK. Like før midnatt opplyste Riksmekleren om at partene ville fortsette å forhandle på overtid. Over 2.000 ansatte står klare til streik.

Russebråk flere steder

Russebråk over hele landet har holdt naboer våkne og politiet i sving flere steder i landet. I Oslo sloss et tjuetalls russ, og flere ble lettere skadd i slagsmålet.

I Mekjarvik i Randaberg kommune ødela russen flere trær langs en rasteplass, mens en russ i Bergen ble sparket ned på en samlingsplass på Espehaugen.

USA blokkerte FN-oppfordring

USA har blokkert en oppfordring fra FNs sikkerhetsråd om en uavhengig etterforskning etter den dødelige volden på Gazastripen, opplyser diplomater til AFP.

I utkastet sto det at Sikkerhetsrådet ville «uttrykke sinne og sorg for drapene på palestinske sivile som utøver sin rett til å protestere fredelig».

Redd Barna: 1.000 barn skadd

Antall barn som har blitt skadd i Gaza siden protestene begynte for over seks uker siden, har passert 1.000, ifølge Redd Barna. Organisasjonen opplyser at over 600 av barna har blitt behandlet på sykehus.

Redd Barna frykter volden i Gaza vil fortsette i dag.

