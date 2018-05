Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 16. mai.

Nord-Korea revurderer møte

Dersom det kun er Nord-Korea som skal kvitte seg med sine atomvåpen, og ikke USA, har ikke lenger Kim Jong-un noen interesse av å møte USAs president Donald Trump i Singapore 12. juni. Det opplyste Nord-Koreas utenriksminister til nyhetsbyrået KCNA.

– Nord-Korea kommer aldri til å bytte økonomisk handel med USA for å gi opp sitt atomprogram heter det også i en uttalelse fra regimet.

Sør-Korea krever nye samtaler

Nord-Korea og Sør-Korea skulle i natt ha møttes til samtaler i fredshuset i grensebyen Panmunjom, men det nordkoreanske regimet avlyste på kort varsel. Nå krever sørkoreanske myndigheter nye samtaler innen kort tid.

Brann i firemannsbolig

En kvinne og et barn ble kjørt til sykehus med røykskader etter at det brøt ut brann i en firemannsbolig i Namsos. Operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt til NTB at huset ikke lenger er beboelig, fordi røyk- og vannskadene er store.

Maradona blir styreformann

Fotballegenden Diego Maradona har signert en treårskontrakt som styreformann i den hviterussiske fotballklubben Dinamo Brest.

57-åringen begynner i sin nye jobb så fort sommerens fotball-VM er unnagjort, opplyser klubben på Twitter.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken