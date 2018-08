Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 14. august.

Væpnet ran i Oslo sentrum



En væpnet mann ranet natt til tirsdag en bensinstasjon i Konows gate i Oslo sentrum. Politiet har offentliggjort et bilde fra overvåkingskameraet som viser at mannen var maskert med et skjerf, brukte øretelefoner og bar på en stor ryggsekk.

Raneren var iført en rød Adidas-jakke, blå lue og mørk bukse. Flere patruljer søkte etter mannen i området.

Mann til sykehus etter vold i Porsgrunn

En mann tidlig i 20-årene ble fraktet med ambulanse til sykehus etter en uavklart voldshendelse i Porsgrunn natt til tirsdag. Klokken 2.38 meldte politiet på Twitter at den mistenkte gjerningsmannen, «en lokal kjenning i tjueårene», var pågrepet.

Fornærmede var bevisstløs da politiet fikk meldingen, men har kom til bevissthet. Skadeomfanget er ikke kjent.

Massevandalisering av biler i Sverige

Rundt 80 biler ble satt fyr på eller utsatt for hærverk i Göteborg og Trollhättan i Sverige mandag kveld. Brannene skal ha vært startet av svartkledde ungdommer.

Øyenvitner beskriver unge gutter som blant annet kastet en molotovcocktail mot en bil som tok fyr med en gang og sier det hele framsto som organisert.

Tatt for 13. drap

Mannen som er mistenkt for å være «The Golden State Killer», som sto bak flere drap i California på 1970- og 1980-tallet, er siktet for enda et drap.

72-åringen har sittet i varetekt i Sacramento siden han ble arrestert den 25. april i år. Den uløste seriedrapsgåten tok plutselig en ny vending da DeAngelo ble identifisert via en DNA-database for slektsforskning.

Gratis spansk fotball

Den spanske fotballserien La Liga har gjort en avtale med Facebook som tillater seere i India, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maldivene, Sri Lanka og Pakistan å se alle kampene gratis i tre år framover.

Det melder Reuters tirsdag. I alt er det snakk om 380 kamper bare denne sesongen, som starter fredag.

