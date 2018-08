Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 23. august.

E39 åpnet begge veier

E39 Eidsvågtunnelen er åpen igjen etter at den midlertidige demningen i Munkebotsvatnet i Bergen brast. Geolog må evaluere området før beboere får flytte hjem igjen.

– Heldigvis ser det ut til at konsekvensene av demningsbristen ble mindre enn fryktet, sier kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke.

Trump ut mot spekulanter

USAs president Donald Trump slår tilbake mot spekulasjonene mot ham det siste døgnet etter at hans tidligere advokat Michael Cohen erklærte seg skyldig i flere tiltalepunkter.

– Det eneste jeg har gjort galt er å vinne valget som det var ventet at skulle vinnes av kjeltringen Hillary Clinton og Demokratene. Problemet er at de glemte å drive valgkamp i en rekke stater, skriver Trump på Twitter.

Utfordrer Turnbull på nytt

Peter Dutton, som denne uka sa opp stillingen som Australias innenriksminister, utfordrer på ny Malcolm Turnbull om statsministerposten.

Etter å ha tapt en avstemming om statsministerposten (35–48) tirsdag, har Dutton bedt statsministeren kalle inn til et møte i Det liberale partiet hvor han vil utfordre ham på nytt. Dutton mener at han nå har samlet nok oppslutning blant partifellene.

Bekkevold varslet kollegene

En måned før han viet KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset og Louise-Hill Vegsund, varslet Geir Jørgen Bekkevold partikollegene på Stortinget.

Det meldte VG onsdag kveld. KrF-topp Hans Fredrik Grøvan, som har kritisert Bekkevold for vielsen i ettertid, bekrefter til ABC Nyheter at han var på et møte i juni der Bekkevold informerte stortingsgruppa om den forestående vielsen.

Ny remis for Carlsen

Magnus Carlsen klarte heller ikke onsdag å vinne partiet sitt i Sinquefield Cup, tross hvite brikker og en av turneringens antatt svakere spillere ved bordet.

Verdensmester Carlsen klarte ikke å knekke amerikanske So Wesley, og den femte runden i turneringen endte dermed i remis for deres del. Det gjorde imidlertid partiene for de andre deltakerne også, og dermed er stillingen i turneringen uforandret foran sjette runde.

Mest sett siste uken