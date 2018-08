Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 28. august.

Mann slått, sparket og ranet i Oslo



En mann i midten av 30-årene ble sendt til legevakt etter å ha blitt angrepet og ranet ved Bislett i Oslo.

– Vi mottok melding litt over klokka 1 om en person som hadde blitt slått, sparket og ranet. Tre menn hadde oppsøkt mannen og tatt ei lommebok, deretter hadde de fulgt etter ham og angrepet med slag og spark, stjal sekken hans og stakk fra stedet, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt.

FpU har vedtatt abortgrense på 18 uker

Mens abortdebatten har fått vind i seilene igjen, bekrefter Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) at de allerede i april vedtok å utvide abortgrensa til uke 18.

FpU gikk inn for å utvide grensa for selvbestemt abort på landsmøtet i april, men dette er først blitt offentlig kjent nå, skriver Vårt Land.

Russland bekreftet møte med Iran og Tyrkia



Talsperson for Russlands president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, bekrefter at et toppmøte mellom Iran og Tyrkia skal finne sted, men vil ikke bekrefte tidspunkt eller sted.

Ifølge den tyrkiske avisa Hurriyet skal samtalene være et forsøk på å få på plass en våpenhvile for Syria-krigen.

Kina dropper trolig tobarnspolitikken

Kina er på vei til å skrote forbudet mot å få flere enn to barn, skal man tro utkastet til nye lover for innbyggerne gjengitt i en statlig avis. Ifølge avisen er ord som «familieplanlegging» fjernet fra den nye lovteksten.

Det blir også slutt på bøter, tvangsaborter og sterilisering som virkemidler mot dem som allerede har fått maksimalt tillatt antall barn.

Historisk delt turneringsseier for Carlsen

Magnus Carlsen klarte å hale i land den viktige, siste seieren i Sinquefield Cup i USA og ender som en av tre med flest poeng.

Arrangøren ville først holde loddtrekning, men deltakerne ble enige om å dele seieren etter at Carlsen kom med to alternative forslag: Enten at alle de tre med lik poengsum fikk spille playoff mot hverandre for å kåre én vinner eller at alle tre delte seieren.

