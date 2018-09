Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 3. september.

Nasjonalmuseet i Rio i brann

Nasjonalmuseet i Brasil gikk søndag kveld lokal tid opp i flammer. Det er ikke meldt om skadde i brannen. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

Museet ble grunnlagt i 1818 av kong Johan VI av Portugal og er det viktigste i Brasil, med landets mest verdifulle eiendeler. Mer enn 20.000 gjenstander skal ha vært på utstilling eller lagret i museet, inkludert samlinger fra konge- og keiserfamiliene i Portugal.

Valgvinner danner storallianse i Irak

Sjialeder Moqtada Sadr og statsminister Haider al-Abadi er blant 177 representanter fra 16 lister som går sammen i en politisk allianse etter valget i Irak.

Ifølge politiske kilder som den uavhengige irakiske TV-kanalen Alsumaria News har snakket med, kom ledere for de ulike politiske grupperingene til enighet på et møte søndag kveld lokal tid.

Landemerke i Liverpool opp i flammer

Brannmannskaper kjempet i går kveld og gjennom natten for å berge et av Liverpools mest ikoniske byggverk, art deco-bygget Littlewoods. Ni brannbiler var på stedet sent søndag for å få bukt med flammene.

Det skal ikke være meldt om personskader i brannen, som ble rapportert inn klokka 19.52 søndag kveld.

Tajik krever granskning av Aleris-oppdrag

Ap-nestleder Hadia Tajik krever granskning av Aleris-oppdrag i helsesektoren og ber regjeringen avklare deres syn på konsulentbruk i omsorgstjenester.

– Vi har et konkret eksempel som omhandler ganske store summer. Nå må vi få klarhet i om det systematisk betales for store summer til Aleris i resten av Helse-Norge, sier Tajik til Klassekampen.

18 skadd i vepseangrep i Tyskland

Totalt 18 personer ble skadd og 13 måtte til sykehus etter at en sverm med geithams angrep dem under en vinfestival i Sør-Tyskland søndag, melder politiet. Hendelsen fant sted i byen Weingarten nær grensa til Frankrike. Ifølge politiet er ingen alvorlig skadd, og det er ingen barn blant de skadde.

Geithams tilhører stikkvepsfamilien og blir opptil 2,5 centimeter lang.

Mest sett siste uken