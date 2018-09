Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 5. september.

Brann i Kristiansund – to ikke gjort rede for

Det brenner klokken 5.30 fremdeles for fullt i en bolig i Kristiansund. To beboere er ikke gjort rede for, og det vites ikke om det er noen i boligen. Brannen er fullt utviklet og har slått gjennom taket. Klokken 5 opplyste vaktleder Nils-Inge Bjerknes i 110-sentralen at brannvesenet mener å kunne hindre spredning til nabobygg, men tre nabohus er likevel evakuert. En person er fraktet til legevakt for sjekk etter å ha fått i seg røyk.

Da brannvesenet meldte om brannen klokken 3.50, var nødetatene allerede på plass.

Kvinne slått bevisstløs og ranet i Sarpsborg

En 21 år gammel kvinne ble tirsdag kveld slått bevisstløs og ranet ved Sarpsborg jernbanestasjon. Ifølge politiet ble hun frastjålet en mindre pengesum og et bankkort. Hun ble fraktet til legevakt for sjekk etter å ha forklart at hun ble slått i bakhodet.

Politiet avsluttet klokken 1.30 søket etter gjerningspersonen. Saken er nå overlatt til etterforskningsavdelingen, som vil innhente eventuell videoovervåking på stedet, opplyser politiet.

Trump kaller ny bok om ham «oppspinn»

USAs president Donald Trump raljerer på Twitter mot Bob Woodwards bok. Han mener sitatene i boken er «oppspinn laget for å lure folk».

I den nye boken siteres blant annet forsvarsminister Jim Mattis på at «Donald Trump har kunnskap som et barn», etter at Trump spurte om tilstedeværelsen på Koreahalvøya, mens stabssjef John Kelly skal ha sagt at presidenten «har gått av hengslene og er en idiot».

Minst én død og 23 skadd i brokollaps i India

En 30 meter lang broseksjon kollapset og rev med seg kjøretøyer ved en motorvei i byen Kolkata i India tirsdag. Etter flere timers rednings- og ryddearbeid opplyste myndighetene at minst én person er omkommet og 23 skadd.

Den 50 år gamle brua gikk over Majerhat jernbanestasjon i Kolkata, men det var ingen tog i trafikk på stasjonen da ulykken fant sted, ifølge nyhetsbyrået Press Trust of India.

Williams enkelt videre i US Open

Serena Williams tok seg videre med 6-4, 6–3 over tsjekkiske Karolína Plísková i tirsdagens kvartfinale i US Open. Williams har vunnet seks US Open. Hun vil med en ny triumf sikre sin 24. grand slam-seier og dermed tangere Margaret Courts gamle rekord.

I semifinalen møter 36-åringen latviske Anastasija Sevastova, som slo hjemmehåpet og regjerende US Open-mester Sloane Stephens med sifrene 6-2, 6–3 i sin kvartfinale.

