Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 6. september.

Nordmann siktet for drap i Spania

En 36 år gammel nordmann er sammen med to nederlendere pågrepet og siktet for et drap begått i feriebyen Mijas i Spania for to år siden. tillegg til drap er mannen siktet for et drapsforsøk, samt flere våpen- og narkotikalovbrudd, skriver VG.

Drapet ble begått i august 2016. En 46 år gammel colombiansk mann ble skutt sju ganger i ryggen.

To elever på skoletur fikk brannskader

To gutter behandles for lette til moderate brannskader etter en skoletur til en holme i Reisaelva i Troms. De ble hentet med ambulansehelikopter onsdag kveld.

Ifølge Nordlys fikk guttene brannskader fra rødspritdamp.

Kim og Moon møtes for å diskutere atomnedrustning

Nord-Koreas leder Kim Jong-un møtte onsdag en sørkoreanske delegasjonen ledet av spesialutsending Chung Eui-yong i Pyongyang. På møtet ble partene enige om rammene for et toppmøte mellom Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in.

De to møtes 18.–20. september i Pyongyang for å diskutere en fullstendig atomnedrustning, bekrefter sørkoreanske myndigheter.

Trump kaller usignert NY Times-kronikk «feig»

En høytstående medarbeider i Trump-administrasjonen advarer i en usignert kronikk i The New York Times om presidentens «umoralske» og «oppfarende» lederskap.

Avisen har gått til det uvanlige skrittet å publisere en anonym kronikk, noe president Donald Trumps var rask til å karakterisere som feigt.

Hydro undertegnet avtale med brasilianske myndigheter

Alunorte har undertegnet to avtaler som ifølge Hydro er en milepæl på veien mot normal drift. Avtalene medfører bøter på drøyt 65 millioner kroner.

Hydro måtte fra mars halvere produksjonen ved verdens største aluminaraffineri Alunorte, etter pålegg fra brasilianske myndigheter og anklager om utslipp.

Millioner uten strøm etter jordskjelv i Japan

Et jordskjelv med styrke 6,6 har rystet nordlige deler av Japan torsdag morgen. På øya Hokkaido har flere hus kollapset, og én person skal ha omkommet.

Nesten alle de 3 millioner innbyggerne på Hokkaido er uten strøm, og det meldes om flere branner, ifølge nyhetsbyrået Kyodo. Flere togavganger og enkelte flyavganger er kansellert.

